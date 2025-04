Metal Gear Solid 3 Remake refait parler de lui et risque de faire polémique à sa sortie prévue cet été, en raison de certains thèmes abordés, à l'image du jeu original.

Snake nous donne rendez-vous ce 28 août sur PC, PS5 et Xbox Series pour retourner avec Metal Gear Solid 3 Remake dans la jungle des années 60, dans le cadre d'une mission à haut risque où il devra survivre par lui-même. Le titre original cultissime sorti en 2004 sur PS2 ne se limitait naturellement pas à cela et, si l'on en croit l'ESRB, l'organisme de classification d'âge américain pour les produits culturels, son Remake se voudra scrupuleusement fidèle à bien des égards. Ça risque d'être chaud... et potentiellement un peu trop pour certains.

Metal Gear Solid 3 Remake se prépare pour un été peut-être un peu trop chaud

À bien des égards, Metal Gear Solid 3 Remake se voudra extrêmement fidèle au jeu original, le tout porté sur l'Unreal Engine 5 pour nous en mettre plein les yeux, et avec un gameplay qu'on attend modernisé. Ce Remake devrait également faire revenir tous les contenus additionnels présents sur le jeu original. On savait notamment déjà que le mini-jeu en lien avec Ape Escape fera un retour plus rutilant que jamais. Si l'on en croit l'ESRB, il en sera de même pour du contenu qui se montre moins adapté à un jeune public.

La description de Metal Gear Solid 3 Remake par l'ESRB fait en effet état des éléments suivants : « Le jeu contient du contenu suggestif/sexuel. Un homme attrapant le sein d'une femme, des angles de caméra de très près d'un décolleté plongeant, un homme attrapant brièvement l'entre-jambe d'un autre homme, un menu permettant aux joueurs de voir des scènes présentant le corps d'une femme à la première personne ». Pour les connaisseurs, ce passage cite le fameux Demo Theatre, un mode du jeu original dans lequel nous pouvions revoir les cinématiques du titre en bougeant la caméra. La scène la plus difficile à débloquer, demandant d'obtenir toutes les autres en recommençant le jeu quatre fois, est la scène entre EVA et Snake, alors que celle-ci est en sous-vêtements. Cette scène avait déjà fait quelque peu polémique à l'époque, et risque également d'éclabousser Metal Gear Solid 3 Remake.

Un peu de violence dans ce monde charmant

Autrement, la description du jeu par l'ESRB indique, on aurait pu s'en douter, un certain degré de violence. « Le combat est représenté par des tirs réalistes, des cris de douleur et des effets d'éclaboussures de sang. Quelques combats au corps-à-corps permettent aux joueurs de trancher la gorge des ennemis. Des scènes représentent des instances de torture, comme un personnage attaché, battu et électrocuté, un autre touché à l'œil par balle ».

Pour le meilleur comme pour le pire, Metal Gear Solid 3 Remake s'annonce donc comme une revisite aussi fidèle que possible du monument original. Ce qui plaira certainement à celles et ceux l'ayant adoré en 2004, ainsi que potentiellement à un nouveau public, mais aussi s'attirer les foudres des détracteurs du titre réalisé à l'époque par l'emblématique Hideo Kojima. Rendez-vous le 28 août pour voir ce qu'il en est vraiment.

Source : ESRB