Konami a visiblement voulu éviter les embouteillages de la rentrée et de la fin de l'année en offrant une sortie estivale à Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Le remake PS5, Xbox Series X|S et PC développé à la fois en interne et par Virtuos, qui est aussi sur The Elder Scrolls 4 Remastered, sera en effet disponible le 28 août 2025. Et comme à la grande époque, l'éditeur japonais a essayé de proposer un pack collector limité qui est toujours en stock. Foncez !

Un collector avec ou sans jeu pour Metal Gear Solid 3 Remake

Metal Gear Solid 3 Remake sortira donc d'ici l'été avec trois éditions physiques distinctes à son lancement. La moins chère, à savoir la « Day One Edition » à 79,99€, inclura le bonus d'achat anticipé « uniforme smoking blanc ». Ensuite, on a la « Deluxe Edition » à 99,99€ avec un steelbook, un porte-clés en métal et émail, un écusson à thermocoller FOX, des cartes postales dans un coffret personnalisé, avec des bonus numériques comme le Sneaking DLC Pack, l'uniforme smoking blanc et d'autres objets bonus in-game.

Mais les collectionneurs peuvent également acquérir l'énorme édition collector de Metal Gear Solid 3 Remake encore disponible en exclusivité sur Micromania dans deux variantes. Avec et sans jeu. Et bien évidemment le prix change en fonction avec des tarifs entre 239,99€ et 319,98€. Pour ce montant, vous aurez les goodies suivants en plus de l'édition day one physique :

Un vinyle vert avec la bande originale mythique de Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Un buste en résine de Big Boss d'une hauteur de 23 cm réalisé par Figurama collectors

Une grosse boîte collector pour ranger tout cela avec une illustration sur laquelle figure Big Boss, Eva, Ocelot, Volgin, The Boss, The Pain, The Fear, The Sorrow et The End

Cette exclusivité Micromania est disponible en précommande sur PS5 ou Xbox Series X|S. Pour choisir l'une ou l'autre des plateformes, il suffit d'utiliser le menu déroulant. Si vous voulez avoir la totale, vous pouvez même remplacer la Day One Edition par la Deluxe, avec un surplus tarifaire de 20€.

Source : Micromania.