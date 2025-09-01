Après une longue absence, Metal Gear Solid a récemment fait son grand retour sous le feu des projecteurs avec Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, le remake du cultissime Metal Gear Solid 3. Et on peut le dire, il s’agissait d’un retour extrêmement attendu par les joueurs, qui sont nombreux à partager leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Malheureusement, le retour de Naked Snake ne s’est pas non plus réalisé sans quelques heurts. Car outre les problèmes d’optimisation du jeu à son lancement, un détail en particulier a mis les fans très en colère.

L’édition Collector de Metal Gear Solid 3 Remake critiquée

En effet, maintenant que Metal Gear Solid Delta est disponible, de nombreux joueurs commencent progressivement à recevoir leur exemplaire du jeu, et plus particulièrement leur édition Collector qui, rappelons-le, était vendue au tarif de 200$ par Konami. Un prix probablement justifié par la présence d’une boîte collector, d’un Steelbook exclusif et de divers goodies, alors complétés par la présence d’un diorama Terrarium comprenant une figurine du héros de Metal Gear Solid 3. Une pièce rare que beaucoup voulaient sans doute s’empresser d’exposer fièrement chez eux.

Malheureusement, ce qui devait être un véritable moment de joie s’est vite transformé en vaste désillusion pour les fans. Car en plus d’avoir eu la mauvaise surprise de recevoir leur colis en mauvais état, les joueurs de Metal Gear Solid Delta dénoncent aujourd’hui la qualité déplorable de la figurine qu’il contient. Les images partagées par VideoArtGame sur X parlent d’ailleurs pour elles-mêmes. C’est simple : la qualité est tellement mauvaise que l’on reconnait à peine Naked Snake. « J’ai vu des Amiibos qui avaient meilleure mine que ça » s’amuse ainsi un internaute à ce sujet.

« Honnêtement, je n’ai même pas regardé son visage, et on ne peut pas le voir à moins de s’approcher et de le tenir soi-même » tente de temporiser un autre possesseur de Metal Gear Solid 3 Remake. « Ce n’est toutefois pas une excuse » reconnait-il tout de même. « L’Amiibo MGS est bien plus réussi que la figurine de collection. C’est décevant ». Surtout lorsque l’on compare le résultat à la figurine proposée dans l’édition Collector européenne, qui se veut quant à elle beaucoup plus qualitative. Reste maintenant à découvrir ce que Konami aura à dire pour sa défense.