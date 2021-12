Voilà bien longtemps que Solid Snake et ses différentes déclinaisons ont tristement disparus des radars. Alors, pour tromper l'absence, les joueurs les plus assidus continuent de traquer le moindre détail de la saga Metal Gear Solid.

Si le vénérable et très volubile Hideo Kojima se tient désormais loin des aventures du célèbre Solid Snake, les joueurs les plus insatiables continuent de disséquer avec amour l'œuvre du célèbre réalisateur. La preuve : la version 3DS de l'intestable Metal Gear Solid 3 : Snake Eater révèle aujourd'hui un souci du détail pour le moins... étonnant. Autant vous dire qu'il faut s'attendre à être méchamment spoilé. CQFD.

Snake Eye s

Pour ceux qui auraient eu le temps d'oublier les grandes lignes de cet épisode se déroulant en pleine Guerre Froide, dans l'inhospitalière jungle russe, rappelons qu'il précède chronologiquement le reste de la saga Metal Gear Solid. Kojima en profite ainsi pour mettre en avant Naked Snake, l'espion américain qui prendra rapidement le titre de Big Boss, pour les raisons que l'on sait.

Durant sa mission, le pauvre Naked Snake perd son œil droit, ce qui lui permet ensuite d'arborer le célèbre cache-œil que l'on retrouvera dans Metal Gear Solid V : The Phantom Pain. Mais au-delà de la blessure visuelle et symbolique, cette perte s'illustre d'une façon inattendue dans le portage sur 3DS sorti en 2011. Support oblige, cette version portable proposait un affichage 3D du plus bel effet... jusqu'à un certain point.

En effet, un forumeur de Reddit a récemment posté une découverte qui atteste de l'infini souci du détail dans Metal Gear Solid :

À partir du moment où l'on atteint le moment où Naked Snake perd son oeil, on ne peut plus utiliser la mécanique de profondeur en 3D de la Nintendo 3DS lorsque l'on opte pour la vue à la première personne. comme pour matérialiser la perte de sa vision binoculaire. C'est un détail incroyable que je ne 'avais jamais remarqué auparavant.

Sacré Kojima. Metal Gear Solid 3 a-t-il pour autant révélé tous ses secrets ? À vous de nous le dire, foi de Kerotan !