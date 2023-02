Le beat'em all Metal Gear Rising Revengeance a déjà 10 ans et à la lecture d'un message de Quinton Flynn, on pouvait espérer une grosse annonce... mais non.

Un message pour les 10 ans de Metal Gear Rising

Pour célébrer les 10 ans de Metal Gear Rising Revengeance, Kenji Saito, le réalisateur du jeu, a pris sa plume pour rédiger un petit mot d'anniversaire. Séquence émotion.

Bonjour aux fans de Metal Gear Rising: Revengeance et de Metal Gear Solid ! C'est Kenji Saito, le directeur de MGR: R. Le jeu a 10 ans cette année. Attendez... une décennie s'est déjà écoulée, imaginez-vous ?! Pour célébrer ce jalon incroyable (même si c'est tout en toute humilité), nous avons décidé de publier des illustrations d'anniversaire pour cette occasion spéciale. Nous sommes profondément reconnaissants envers tous les artistes qui ont réalisé ces créations incroyables ! De plus, nous tenons à remercier sincèrement tous nos fans qui nous ont soutenus, nous et le jeu, au cours de ces dix dernières années. Merci ! Mon souvenir le plus récent, c'est de voir, dix ans après la sortie, tant de mèmes d'Armstrong et de Sam dans le monde entier. Ça semble irréel que MGR: R continue de faire parler de lui dix ans plus tard. Cette reconnaissance du jeu a également permis d'augmenter le nombre de joueurs au fil du temps, et nous voyons aussi un tas d'entre eux qui font encore des streams dessus aujourd'hui. C'est vraiment quelque d'émouvant... Je reste convaincu que Metal Gear Rising : Revengeance offre une expérience sans pareille, même dix ans après son lancement. Kenji Saito via PlatinumGames.

Et le remaster ? Une suite ?

Comme dit par Kenji Saito, de nombreux artistes issus principalement de PlatinumGames ont dessiné de bien belles pièces. Toutes sont disponibles sur le site du studio, mais en voici un avant-goût avec cette magnifique œuvre de Tomoko Nishii.

Une illustration signée Tomoko Nishii pour les 10 ans de MG Rising.

Quant aux espoirs fondés dans le tweet de Quinton Flynn, ça n'a donc rien donné. Pas de remaster annoncé et encore moins de suite. Si une version en 4K avec des textures un peu meilleures était dans les cartons, Konami l'aurait certainement dévoilé pour ce 10ème anniversaire.

Et un Metal Gear Rising 2 ? Rien n'est perdu puisque selon des rumeurs crédibles, l'éditeur japonais va relancer la saga MGS avec Metal Gear Solid 3 Remake. En sachant que Rising est une production PlatinumGames, Konami pourrait tout à fait commander un nouvel épisode sans avoir besoin d'Hideo Kojima pour le coup. Ce serait d'ailleurs le moyen le moins risqué d'offrir un jeu inédit.