Sans l'annoncer nulle part, Konami a pris une décision en douce au sujet de la série Metal Gear. Les fans l'ont évidemment déjà remarqué, et la pilule a du mal à passer.

Lors du dernier State of Play le 12 février, il était assez difficile de passer à côté de la présence de Konami. L'éditeur japonais y a en effet fait plusieurs annonces, à travers de nombreuses bande-annonces. Des images de gameplay du prochain Silent Hill : Townfall, développé par le studio Screen Burn. Mais aussi un nouvel épisode canonique de Castlevania développé en France (cocorico !). Et du côté des fans de Metal Gear, ça valait également le déplacement. Une nouvelle compilation Metal Gear Solid Collection Vol. 2 sortira en effet cet été.

Ce deuxième volet de la Metal Gear Solid Collection prévoit de remettre au goût du jour trois épisodes de la série dès le 27 août prochain. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker et Metal Gear: Ghost Babel, qui était le premier épisode sorti sur console portable. Seulement voilà, discrètement après l'annonce, Konami a pris une décision qui ne plaît pas aux fans.

En douce, Konami supprime deux jeux Metal Gear des boutiques

L'information a été relevée par un utilisateur du forum ResetEra, qui s'étonne de n'avoir vu personne en parler. « Etonnant que personne n'en ait parlé ici. MGS4 a été retiré du magasin, avec la version PS3 de Peace Walker », écrit-il. Il note également que Metal Gear Solid Peace Walker a été retiré du Xbox Marketplace. « Pas d'avertissement, pas d'annonce. Konami fait un pas en avant, deux pas en arrière ».

Si vous allez sur le PlayStation Store, la version originale de MGS4 n'est simplement plus disponible.

Il n'est pas rare de voir un studio retirer des jeux de la vente à l'approche d'une version plus moderne. Bon, encore moins quand il s'agit de Konami derrière. Mais il est effectivement assez étonnant de voir Konami retirer les jeux si rapidement sans prévenir qui que ce soit. Certains joueurs pourraient en effet avoir envie de découvrir les versions originales de ces deux épisodes de la série. Désormais, c'est tout bonnement impossible. Et pour la conservation des jeux vidéo, c'est clairement une mauvaise décision.

« C'est tellement Konami comme décision », « Konami ne change jamais », « c'est tellement mesquin, en plus j'utilise encore ma PS3 »... Sur les forums, on peut déjà lire de nombreux joueurs s'insurger de cette décision soudaine. Konami ne s'est pas exprimé à ce sujet, mais on vous conseille de ne pas trop espérer de changement. Il faudra sûrement attendre cet été pour redécouvrir ces deux épisodes de Metal Gear Solid sur consoles modernes dès le 27 août.

Source : ResetEra