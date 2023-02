Que fait Konami ? Après la renaissance désormais programmée de Silent Hill, les fans attendent maintenant des nouvelles de la licence Metal Gear. Un remake de Metal Gear Solid et un autre de MGS 3 font d’ailleurs l’objet de plusieurs rumeurs, mais nous n’avons toujours rien de concret à se mettre sous la dent.

En parallèle, le studio Platinum Games est lui aussi au cœur de plusieurs rumeurs et les fans attendent un retour de Metal Gear Rising. Ces derniers seront d'ailleurs ravis d’apprendre que les papas de Bayonetta viennent de faire une annonce. Les choses semblent bouger de leur côté.

Platinum Games de retour sur la licence Metal Gear ?

Sans crier gare, mais après de nombreux bruits de couloirs, Platinum Games a enfin annoncé l’arrivée prochaine d’un événement entièrement consacré à Metal Gear Rising pour fêter les 10 ans de la franchise lancée avec Revengeance en 2013.

Bien qu’estampillé Metal Gear, le jeu de Platinum Games se concentrait sur une mission explosive de Raiden, le célèbre Ninja Cyborg bien connu des fans de la franchise. Nettement amélioré suite à un grave accident au cours d’une mission, Raiden se trouve mêlée à une large affaire de complot qui pourrait lui menacer la sécurité mondiale. L’occasion pour lui de jouer du sabre et pour nous de profiter d’un beat’em all survitaminé, diablement bien mis en scène et définitivement jubilatoire.

Malgré le succès critique, surtout auprès des joueurs, le jeu n’aura pas de suite. Désormais, les fans attendent l’annonce d’un remaster ou d’une suite. L’acteur voix de Raiden, Quinton Flynn, avait d'ailleurs teasé quelque chose il y a peu, redonnant de l’espoir à toute la communauté.

Désormais, il faudra patienter jusqu’au 21 février prochain pour voir ce que nous réserve Platinum Games. Pour l’heure, le studio ne tease que l’arrivée d’un « art » (une illustration) pour fêter l’anniversaire de Metal Gear Rising Revengeance, mais on ignore encore tout de ce que ce visuel pourrait nous révéler. On peut toujours espérer.