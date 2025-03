Metal Gear Solid 3 Remake commence sérieusement à faire trépigner d’impatience les joueurs. Le mois dernier, nous avons enfin découvert sa date de sortie officielle. Et même si le 28 août peut sembler encore loin, l’échéance approche doucement. Alors si vous êtes intéressé par la (très belle) édition collector, c’est clairement le bon moment d’y penser.

Un collector de toute beauté pour Metal Gear Solid 3 Remake mais...

Bonne nouvelle pour les collectionneurs. Une édition collector exclusive de Metal Gear Solid 3 Remake (Delta: Snake Eater) est en précommande. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle en impose. Proposée uniquement chez Micromania-Zing, cette édition spéciale sera disponible le 28 août 2025, en même temps que le jeu. Mais attention : le coffret ne contient pas le jeu lui-même. Une précision importante à garder en tête avant de passer commande.

Le cœur de cette édition collector Metal Gear Solid 3 Remake, c’est avant tout une superbe figurine en buste. Elle rend hommage à l’affrontement légendaire entre Snake et The Boss, avec un niveau de détail particulièrement soigné. On y retrouve notamment les célèbres fleurs étoile de Bethléem et le serpent blanc, emblèmes symboliques de cette scène culte. La figurine mesure environ 23 cm de haut. Elle a été conçue par Figurama Collectors, un nom bien connu des passionnés pour la qualité de ses pièces de collection. Autant dire qu’on est ici sur du haut de gamme.

Autre belle surprise dans ce coffret : un vinyle de la bande-son du jeu. De quoi replonger dans l’univers musical unique de MGS 3 Remake, même loin de la manette. Pour les fans de musique de jeux vidéo, c’est un bonus particulièrement apprécié.

Proposé au prix de 239,99 €, ce coffret collector s’adresse clairement aux amoureux de la saga. Le tarif peut sembler élevé, surtout sans le jeu, mais la qualité des objets justifie l’investissement. Et pour ceux qui souhaitent étaler leur paiement, plusieurs options de financement sont disponibles, notamment en 3, 4 ou 5 fois.

Une Edition Deluxe avec le jeu

Si vous comptez craquer pour cette édition, il faudra penser à acheter le jeu Metal Gear Solid 3 Remake séparément. La Deluxe Edition de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sortira le même jour. Elle comprendra notamment un steelbook, un écusson brodé FOX, des cartes postales, et une boîte collector dédiée au jeu. Un combo idéal pour compléter l’expérience, surtout si vous voulez réunir les deux éléments dans votre collection. Mais par contre ça risque de piquer car elle coute 99 euros de son côté.

Source : Micromania