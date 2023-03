Les services d'abonnement font visiblement de l'œil à Facebook et son Meta Quest.

Le Meta Quest veut son Xbox Game Pass / PS Plus

Que diriez-vous d'accéder à des jeux et applications Meta Quest au sein d'un abonnement comme le Xbox Game Pass et PS Plus ? Rien n'est encore officiel, mais une fuite prétend que Facebook s'y intéresse et devrait bientôt arriver avec un service très similaire.

Deux internautes, ShinyQuagsire et Bastis564, se sont aperçus que l'application mobile Oculus comportait des infos cachées sur un Project Apollo. Un nom de code pour un abonnement qui viserait à offrir des jeux et des apps à leurs abonnés, sous réserve de ne pas résilier évidemment comme chez Sony et Microsoft. Et à l'instar des deux constructeurs, il y aurait des nouveautés chaque mois pour les possesseurs de Meta Quest.

Récupérez jusqu'à deux nouvelles applications ou jeux chaque mois avec le Projet Apollo. Connectez-vous chaque mois pour réclamer vos applications, et agrandir votre bibliothèque avec les meilleurs jeux VR. Profitez de nouvelles applications le jour de votre inscription Accédez facilement au meilleur de la réalité virtuelle Réclamez et installer vos application pour y jouer immédiatement Échangez vos applications avant la fin du mois, et conservez-les tant que vous êtes abonné. Via VGC.

Dans l'espace avec Lone Echo 2. Crédits : Meta.

Quels seraient les jeux offerts ?

Pour l'heure, aucune confirmation de cet abonnement Meta Quest, mais on peut se projeter sur les jeux qui seraient offerts. Si Facebook suit la stratégie de Microsoft, et celle de Sony dans une moindre mesure, ses productions maison devraient être là. On pourrait ainsi avoir Beat Saber, Lone Echo 2, Medal of Honor Above and Beyond ou encore Resident Evil 4 VR (la version de 2005 mais en réalité virtuelle).

Dans les prochains mois, la société sortira le Meta Quest 3, un casque qui devrait faire aussi bien si ce n'est mieux que le PSVR 2 avec une puissance deux fois supérieure au MQ2 actuel. Plus qu'un appareil VR, ce sera un produit hybride avec des caméras frontales pour des jeux et/ou expériences de réalité mixte. Comme le PlayStation VR 2, il y aura une fonctionnalité pour afficher son environnement sans retirer le casque de sa tête.