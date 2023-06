Le Meta Quest 3 vient enfin de pointer le bout de son nez et s'annonce d'ores et déjà comme un ténor de la VR. Prix, nouvelles technologies, présentations… on fait le tour.

On savait que 2023 devait être une année riche en rebondissements en ce qui concerne les jeux. Les grosses sorties sont légion et les annonces très nombreuses. Mais sur le marché de la VR, beaucoup de choses bougent également. Après la sortie du monstre de Sony, le PSVR 2, en février dernier, c'est maintenant le groupe Meta (anciennement Facebook) qui rentre dans la danse. Le géant vient en effet de présenter son Meta Quest 3 au monde entier, et ça risque de faire mal.

Le MQ2 à un petit frère

Facebook (Meta) et la VR, c'est une longue histoire d'amour. Avec l'Oculus, le groupe s'est rapidement lancé dans la réalité virtuelle avec la volonté de la rendre accessible à tous. C'est de là qu'est née la gamme des Oculus Quest, désormais appelée Meta Quest. Des casques VR abordables comparés à la concurrence généralement plus axée haut de gamme. En prime, les Quest proposent bien souvent de nouvelles technologies. Le dernier en date, le MQ 2, est par exemple totalement indépendant. Capable de fonctionner de lui-même sans avoir besoin d'être connecté à un PC. Il peut néanmoins être épaulé par une machine pour profiter de sa puissance et offrir ainsi une expérience encore plus immersive. Cerise sur le gâteau, ce casque autonome peut désormais se connecter sans aucun fil, simplement en passant par le Wi-Fi.

Le Meta Quest 3 s'annonce assez dingue

Ces technologies seront retrouvées dans le Meta Quest 3 aux côtés de nouveautés telles qu'une refonte complète du casque. Ce dernier sera désormais plus léger que jamais et bien plus compact. Il conservera son système de sangle ultra légère en guise d'arceau et aura une nouvelle fois du tissu molletonné pour couvrir le bord des yeux et assurer le confort et une immersion totale. La fiche technique précise n'a pas encore été dévoilée, mais il est dit que le casque sera globalement deux fois plus performant que le Meta Quest 2, reposant sur une puce Snapdragon signée Qualcomm.

Il faudra attendre encore un peu avant d'avoir tous les détails, mais le Meta Quest 3 promet d'être plus immersif que jamais. Il prendra notamment en charge un système de réalité augmentée, permettant ni plus ni moins de faire apparaître les jeux directement dans votre espace. Une vidéo présente un jeu de plateau directement posé sur la table de salon. De quoi faire rêver, reste encore à voir comment cette fameuse technologie Meta Reality sera utilisée.

Le PSVR 2 a du souci à se faire ?

Toujours dans l'optique de rester abordable, le Meta Quest 3 sera proposé à "petit prix". Sur son site officiel, ce casque autonome est affiché à un prix de lancement de 569,99 €. Soit environ 30 € de moins qu'un PSVR 2. Reste maintenant à voir ce qu'il a dans le ventre comparé à son concurrent. Pour rappel le PSVR 2 propose une dalle capable d'afficher de la 4K, du HDR et offre un champ de vision accru de 110°.

Le casque profite également de vibrations et d'audio 3D. Sans compter l'eye tracking et les manette équipé des même technologie que les DualSenses PS5, à savoir le retour haptique et les gâchettes adaptatives. De gros arguments donc, bien qu'il ne soit pas exempt de défauts. Nous verrons bien ce que le Meta Quest 3 aura à proposer. On en aura rapidement le cœur net puisque qu'il est attendu dès cet automne, bien que la date précise n'ait pas encore été donnée pour le moment.