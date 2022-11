Meta Quest 2, précédemment connu sous le nom d'Oculus Quest, est l'un des meilleurs casques de réalité virtuelle premium. Son plus grand avantage est qu'il est accessibles à tous. Il a subi un changement de nom après le rachat de son fabricant par Facebook.

Depuis son lancement, il n'a pas fait l'objet d'aucune remise sur le site du fabricant, ni nulle part ailleurs. Pour y remédier, Amazon décide de proposer une remise incroyable de 100 euros sur ce modèle. Avis aux gamers et gameuses : l'heure est venue pour vous d'acheter ce nouveau modèle de casque VR !

Le casque Meta Quest 2 permet d'entrer dans un monde parallèle pour jouer à des jeux amusants qui sortent de l'ordinaire. Pour commencer une partie, il suffit de porter le casque sur la tête, en l'ajustant correctement pour éviter qu'il ne tombe. Grâce à sa conception ergonomique et son poids de 500 g, ce casque VR est très confortable. On peut donc le porter pendant plusieurs heures sans ressentir sa lourdeur ni autre sensation désagréable.

Mais ce n'est pas tout, le casque VR Meta Quest 2 dispose aussi de deux joysticks qui vous permettront d'interagir dans le jeu. Si ce casque a été conçu tout d'abord pour jouer à des jeux de réalité virtuelle, il faut savoir qu'on peut aussi l'employer pour d'autres fins. En effet, on peut s'en servir pour visionner des vidéos, en accédant à YouTube ou à un quelconque autre site similaire.

Néanmoins, la meilleure expérience à avoir avec ce casque VR reste celle des jeux vidéos. En le portant, vous allez devenir l'un des personnages du jeu et vous vous sentirez propulsé dans un autre univers. Grâce au Black Friday et au géant de l'e-commerce Amazon, le Meta Quest 2 est aujourd'hui vendu à 399 euros, alors que son prix initial est de 449 euros. Alors, n'attendez plus ! Courrez vite vers Amazon pour commander votre casque au meilleur prix !