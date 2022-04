Facebook, comme Sony avec son PSVR2, ne croit plus que jamais à la VR et abreuve ses casques (Meta Quest 2, Oculus Rift) de nouveaux contenus. Le dernier showcase est d'ailleurs là pour en attester. Si vous avez raté l'évènement, voici ce qui vous attend en 2022.

Ghostbusters VR, Moss: Livre II... sur Meta Quest 2

On commence par une annonce qui risque d'en émoustiller plus d'un vu la promesse : Ghostbusters VR. Une exclusivité Meta Quest 2 par le studio nDreams (Fracked, The Assembly...). Devenez un chasseur d'ectoplasmes dans cette nouvelle aventure SOS Fantômes qui se déroule à San Francisco. Jouable jusqu'à 4 en coopération, cette campagne est inédite et il ne s'agit donc pas d'une adaptation des films.

Sortie : non précisée.

L'adorable souris de Moss : Livre II va pointer son museau d'ici l'été, après être sorti exclusivement sur le PlayStation VR fin mars. Un indispensable comme son aîné !

Espire 2, la suite du jeu d'action-infiltration de Digital Lode. En plus d'un nouveau chapitre solo, cet épisode comprendra une campagne alternative à faire en co-op avec un autre ami. Le studio promet une meilleure immersion, des graphismes plus avancés et une IA repensée. Vous pourrez même interagir avec les ennemis via des commandes vocales pour les distraire et les interroger.

Sortie : novembre 2022 au prix de 29,99€.

Among Us VR : le carton indépendant de retour en réalité virtuelle. Le concept est inchangé : vous accomplissez des tâches pendant qu'un membre de l'équipage (voire plus) aura pour mission de tuer tout le monde. S'enclenche alors un jeu de type Loup Garou où chacun tentera de faire valoir ses arguments pour ne pas être éjecté dans l'espace et ne pas griller sa couverture.

Sortie : courant 2022 sur Meta Quest, Oculus Rift et S, ainsi que sur PlayStation VR.

Resident Evil 4 VR The Mercenaries n'est ni plus ni moins que le mode que tout le monde connaît. Un DLC gratuit dans lequel le joueur doit survivre à des hordes d'ennemis pour espérer réaliser le plus gros score.

Sortie : disponible sur Oculus Quest 2 en exclu.

Construisez et gérez vos villes comme bon vous semble en réalité virtuelle dans Cities VR.

Sortie : 28 avril 2022 sur Meta Quest 2 au prix de 29,99€ ou 26,99€ en précommande.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2 Retribution est la suite d'un des jeux les plus célèbres des plateformes VR. Vous incarnez "Le Touriste" dans une Nouvelle-Orléans tourmentée par les morts-vivants.

Sortie : 2022 sur Meta Quest 2, Oculus Rift et S... et PSVR 2. Bien que Facebook n'ait pas cité le casque, la société a bien mentionné "d'autres plateformes". Le Meta Pro et l'Oculus Quest 3 devraient aussi être concernés du coup.

Les autres annonces

Prêts à découper de nouveaux cubes en musique dans Beat Saber ? Les développeurs ont teasé un pack "Electronic Mixtape" avec du Deadmau5, Marshmello et Pendulum. La liste des artistes n'est cependant pas définitive et d'autres seront divulgués le moment venu.

Sortie : prochainement.

Bonelab marchera dans les traces de Boneworks, le précédent jeu du studio Stress Level Zero qui offrait déjà des possibilités poussées en termes de mécaniques et de physique en réalité virtuelle.

Sortie : 2022 sur les casques Oculus.

NFL Pro Era : endossez le dur rôle de Quaterback, sans prendre le risque de vous éclater le genou ou autre chose. Il est conçu par StatusPRO, une firme composée de sportifs professionnels. L'objectif ? Faire vivre et populariser leur expérience d'athlètes à travers la réalité virtuelle.

Sortie : Automne 2022 sur Meta Quest et PSVR.

RuinsMagus est un JRPG spécialement développé avec la VR en tête. En tant qu'apprenti sorcier, vous êtes dépêché pour enquêter sur des ruines abandonnées sous la ville de Grand Amnis, qui abritent des artefacts protégés par des gardiens.

Sortie : 2022 sur Quest et PC VR.

Last but not least, Red Matter 2, une autre suite au titre sorti en 2018 sur PS VR, Oculus Quest et les casques VR PC. Votre aventure débutera exactement là où elle s'était arrêtée précédemment. En termes de nouveautés, préparez-vous à venir à bout d'énigmes inédites, à "traverser les environnements plus librement que jamais grâce à des sections de plateforme" et à des outils additionnels comme un jet-pack, un instrument pour pirater des terminaux ainsi qu'à une arme à projectile qui aura son utilité lors des casse-têtes.

Sortie : été 2022 sur Meta Quest 2.