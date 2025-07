Plus précisément, comme Netflix en a l'habitude pour ses grosses productions récentes, le 6 août marquera l'arrivée de la première partie de la saison 2 de Mercredi. Il faudra ensuite revenir le 3 septembre 2025 pour découvrir les nouvelles aventures de l'aînée de la Famille Addams, incarnée avec brio par Jenna Ortega. Quoi qu'il en soit, trois ans après une première saison couronnée d'un énorme succès, Netflix semble vouloir capitaliser pleinement dessus avec une grosse annonce surprise en amont de la réouverture de Nevermore.

Mercredi, la nouvelle star montante de Netflix, est loin d'en avoir fini à Nevermore

Cela fait trois ans que Mercredi a fait sensation dans une première saison très appréciée de la critique et du public sur Netflix. Ce grâce à une histoire prenante, des réalisateurs de génie comme Tim Burton, et un casting de haute volée, notamment porté par Jenna Ortega dans le rôle principal, ou encore Gwendolyne Christie dans le rôle de la fantasque directrice de la non moins fantasque université de Nevermore. La première saison appelait naturellement à une suite particulièrement attendue, qui a toutefois pris tout son temps pour arriver, et débutera donc dès ce 6 août.

En amont de la réouverture de Nevermore et des nouvelles aventures de Mercredi au secours de son amie Enid, Netflix a tout fraîchement fait une belle annonce surprise à l'attention des fans. Avant même la sortie de la seconde saison, nous apprenons ainsi que le show est d'ores et déjà renouvelé pour une troisième saison. Il se pourrait donc que nous n'ayons pas à attendre trois ans entre deux saisons, cette fois.

Reste toutefois maintenant à voir si la nouvelle saison à venir de Mercredi saura autant captiver les foules que la première. Pour le découvrir, rendez-vous donc sur Netflix le 6 août 2025 pour en voir la première partie, et le 3 septembre 2025 pour la conclusion.

Source : Netflix sur X.com