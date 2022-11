Le studio japonais Ancient développe en ce moment même un nouveau jeu Megadrive. Et ça risque d'intéresser du monde...

Un nouveau shoot'em up Megadrive va sortir

Si le nom d'Ancient Corp ne vous dit rien, vous avez pourtant déjà mis les mains sur leurs productions. Il s'agit du studio de Yuzo Koshiro, le compositeur légendaire de la trilogie Streets of Rage. Une société japonaise qui développe, produit des jeux et en élabore leurs musiques. En plus des Streets of Rage, ils ont participé à des titres comme Sonic the Hedgehog, La Légende de Thor ou Shenmue.

Yuzo Koshiro a annoncé une bonne nouvelle : la sortie, dans les mois à venir, d'un nouveau shoot'em up Megadrive. Il aura une double casquette puisqu'il écrira les mélodies de jeu, et mettra les mains dans le cambouis en tant que game designer. Un rôle qu'il n'a pas occupé depuis La Légende de Thor sorti en 1994, soit il y a 28 ans.

Ça ressemble à un vieux shoot'em up mais c'est un nouveau jeu que nous développons, qui rappelle les célèbres franchises des années 80. Nous allons le sortir sur Megadrive/ Genesis. Je compose la bande-son et je suis également de retour en tant que game designer, chose que je n'avais plus fait depuis La Légende de Thor. En regardant ces images, vous ne pensez probablement pas que ce jeu sera un bullet hell. Nous respectons les jeux de l'époque que nous aimons et nous en ferons un jeu amusant avec un nouveau système, de superbes graphismes, des personnages et une bande-son.

Une nouvelle qui a eu énormément de succès à la grande surprise de Koshiro-san. Il est encore trop tôt pour les détails de ce jeu Megadrive inédit (date de sortie, prix, format) mais le studio a plusieurs têtes, dont la publication de copies physiques fonctionnelles.