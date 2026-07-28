Véritable phénomène du moment sur Steam, en particulier dans le monde du streaming, Meccha Chamaleon semble extrêmement bien parti pour suivre les traces de jeux à succès comme Among Us, Peak ou encore Chained Together. Avec plusieurs dizaines de milliers de joueurs au quotidien, il s’impose d’ailleurs parmi les titres les plus joués de la plateforme ; ce qui, forcément, n’a alors pas manqué d’attirer l’attention de certains. Et ce n’est pas toujours pour le meilleur, puisque Meccha Chamaleon a récemment été victime d’une attaque malveillante.

Meccha Chamaleon victime d’une attaque de malware sur Steam

En effet, au cours du week-end, le casual game japonais semble avoir été victime d’une tentative de hack, qui s’est notamment traduite par la diffusion de malwares par le biais de certaines cartes personnalisées du jeu. L’information, remontée par plusieurs internautes et adressée dans un post de blog par un certain Feint, révèle que la supercherie a été découverte alors que certains joueurs de Meccha Chameleon ont aperçu la brève apparition d’une fenêtre d’invite de commandes lors de l’installation des maps « Laser Tag Neon » et « Chroma Grid Arena ».

Il a ensuite suffi d’un petit tour dans les fichiers de ces dernières pour confirmer les soupçons, et mettre au jour la présence d’un programme de diffusions de logiciels malveillants à travers le jeu. Évidemment, les deux créateurs de Meccha Chameleon, Lemorion_1224 et Haganeiro, n’ont alors pas tardé à réagir en retirant immédiatement les maps concernées du Workshop, puis en procédant au déploiement d’une série de correctifs destinés à supprimer toute trace des fichiers en question du titre.

La situation est réglée, mais prudence malgré tout

« Le jeu en lui-même est 100% sûr et dénué de virus », promettent alors désormais les développeurs dans un billet publié sur Steam, qui nous apprend au passage que l’origine du problème serait liée au fait que « l’ordinateur d’un ingénieur système a été infecté par un malware alors qu’il enquêtait sur un problème lié à une carte mod malveillante ». « Le pirate a contourné l’authentification à deux facteurs (2FA) de l’ingénieur sur Discord, a pris le contrôle des autorisations du serveur et a banni tous les membres officiels de l’équipe du serveur ».

Car au-delà même de Meccha Chamaleon, c’est effectivement tout le serveur Discord qui a également été touché, bien que la situation soit aujourd’hui rentrée dans l’ordre. Ce qui n’empêche pas, bien sûr, les créateurs du jeu de continuer à inviter les joueurs à la plus grande prudence, dans le sens où « l’auteur de cette attaque […] continuera probablement à publier de faux communiqués et de fausses annonces ». En attendant, pensez donc bien à mettre le jeu à jour sur Steam avant d’y retourner avec vos amis, et méfiez-vous des liens suspects.

Sources : Steam, Medium