Sur Steam, les succès s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Il faut dire qu’avec des centaines de jeux qui sortent tous les mois, les chances d’y débusquer le prochain phénomène du moment y sont fortement décuplées. Des titres comme Among Us, Peak, R.E.P.O., Chained Together ou encore Escape the Backrooms nous l’ont prouvé ; et le récent Meccha Chameleon en prend lui aussi le chemin de la plus belle des manières pour ses créateurs. Car en l’espace de deux mois seulement, ce sont déjà plus de 20 millions d’exemplaires du jeu qui ont été vendus.

Meccha Chameleon dépasse les 20 millions de ventes en 2 mois

Oui, 20 millions. C’est le nombre de joueurs qui ont déjà craqué pour le casual game développé par Lemorion_112 et Haganeiro, deux développeurs japonais indépendants, et qui fait déjà largement fureur dans le monde du streaming. À titre de comparaison, Meccha Chameleon peut ainsi se targuer d’avoir fait mieux qu’Hogwarts Legacy, qui n’a pas atteint ce palier avant au moins sept mois de commercialisation ; ou encore Elden Ring et Cyberpunk 2077, qui auront mis au moins un à deux ans avant d’en faire de même.

Bien sûr, cette comparaison reste à prendre avec toute proportion gardée, Meccha Chameleon étant un jeu très différent et sans doute beaucoup plus ouvert au grand public que les autres cités précédemment ; en plus de n’être vendu qu’au tarif de 6.15€ sur Steam. Mais cela ne rend pas la prouesse moins impressionnante pour autant, d’autant plus quand on sait qu’il s’agit d’un tout petit jeu indépendant n’ayant bénéficié d’aucune promotion majeure, et qu’il n’est disponible à la vente que sur la plateforme de Valve contrairement aux autres.

© Lemorion_1224 & Haganeiro

Un cache-cache modernisé qui cartonne auprès des joueurs

Cela étant dit, on ne peut pas vraiment dire non plus que le succès retentissant d’un jeu comme Meccha Chameleon soit une grande surprise. Après tout, à une époque où les expériences de type « friendslop » cartonnent plus que jamais auprès de la communauté PC, un jeu multijoueur reposant sur le concept de cache-cache avait déjà tout ce qu’il faut pour séduire, et la touche personnelle apportée par Lemorion_112 et Haganeiro à l’édifice n’a fait qu’augmenter les chances pour Meccha Chameleon de trouver son public.

Car comme l’indique son nom, l’objectif du jeu, au-delà même de se cacher, consiste à se fondre dans le décor en peignant l’intégralité de son personnage pour qu’il ne fasse plus qu’un avec l’une des textures du jeu. Aux chasseurs de la partie, ensuite, de passer les lieux au peigne fin pour y trouver leurs camarades avant la fin du temps imparti. Un concept vieux comme le monde modernisé à la perfection par Meccha Chameleon, donc, qui n’a définitivement pas volé son succès. Reste maintenant à voir combien de temps celui-ci aura la chance de durer avant de s’essouffler.

Source : Steam