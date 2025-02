Nous voilà déjà à la moitié du mois de février 2025. Le temps passe trop vite et côté SVOD, les sorties s'enchaînent. Dans les prochains jours, Max va faire le plein de nouveautés, comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Au menu cette semaine, quelques longs-métrages, des documentaires et surtout, le grand retour d’une des meilleures séries de la plateforme. Un retour extrêmement attendu par les fans d’ailleurs.

Tous les films Max de la semaine du 17 au 23 février 2025

Cette semaine, Max fait dans la légèreté avec trois comédies. Deux d'entre elles sont bien de chez nous, 16 ans ou presque et Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. La première nous fait suivre un trentenaire qui se retrouve à revivre son adolescence suite à un dérèglement hormonal qui le transforme en ado. La seconde suit quant à elle une famille tout entière sur le point d’être bouleversée par la décision d’un de ses membres. Deux comédies qui ont toutes deux été très bien reçues. Le dernier gros film de la semaine à débarquer sur Max est quant à lui britannique. Philomena nous raconte l’histoire d’une mère à qui l’enfant a été enlevé 50 ans auparavant. Cette dernière part en voyage aux États-Unis accompagné d’un journaliste désabusé pour retrouver son enfant désormais cinquantenaire. Une comédie drôle et touchante portée par Judi Dench, actrice maintes fois récompensée que vous connaissez sûrement en tant que M dans la plupart des James Bond.

19/02 Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part

21/02 16 ans ou presque Philomena

23/02 Love to love you, Donna Summer - documentaire



Toutes les séries de la semaine du 17 au 23 février 2025

Côté série sur Max cette semaine, on notera surtout le grand retour d’une des meilleures séries de la plateforme : The White Lotus. Oui, la saison 3 de The White Lotus arrive déjà cette semaine et elle se passera cette fois en Thaïlande. On ne sait pas clairement ce qu’il se passera, mais on se doute qu’il sera une fois de plus question de résoudre le mystère autour d’un drame, en suivant des personnages hauts en couleur et peut-être même dérangeants. Comme d’habitude, la série nous sert un casting 5 étoiles et pour cette troisième saison il y a du très beau monde. On peut par exemple mentionner Michelle Monaghan (Mission impossible), Walton Goggins (Fallout), Aimee Lou Wood (Sex Education) ou encore Leslie Bibb (Iron Man). D’après les premiers retours, cette nouvelle saison est excellente. Les premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur Max.

17/02 The White Lotus - saison 3 Last Week Tonight with John Oliiver - saison 12 - late-show satirique Batwheels - épisodes inédits - série jeunesse d'animation Jellystone - épisodes inédits - série jeunesse d'animation

18/02 Mind Over Murder - série documentaire

21/02 The Pack - saison 1 à 3



17/02 Cyclisme UAE Tour - du 17 au 23 février avec Eurosport - sport