Annoncé en 2022, le Remake des deux premiers et emblématiques jeux Max Payne sortis en 2001 et 2003 continue son petit bonhomme de développement en bullet-time. À l'occasion de son dernier rapport financier, son studio Remedy redonne de très encourageantes nouvelles à son sujet, entre autres plans futurs attendus.

Max Payne 1&2 Remake ressort de l'ombre en bullet-time

Remedy est définitivement bien occupé. Alors qu'Alan Wake 2 s'est récemment écoulé à 2 millions d'exemplaires pour être enfin rentable, le studio finlandais a de très nombreux projets dans les cartons. Dans un futur plus immédiat, nous avons notamment FBC Firebreak, un spin-off coopératif dans l'univers de Control. Avec leur transparence habituelle, les équipes de Sam Lake nous détaillent tout cela dans leur dernier rapport financier. Y sont évoqués des titres particulièrement surveillés, dont Control 2, et donc Max Payne 1&2 Remake.

Pour rappel, ce Remake entend remettre au goût du jour les deux premiers opus iconiques de la franchise. Ceux-ci sont notamment connus pour leur ambiance sombre, leur narration très solide, et surtout l'excellente mécanique du « bullet-time ». Ce Remake de Max Payne 1&2 est ainsi développé par Remedy, avec Rockstar Games en charge de son financement et de son marketing. Nous apprenons ainsi que celui-ci est officiellement entré en phase de « pleine production » et que les développeurs auraient enregistré un « progrès stable » vers des « objectifs de développement clés ».

Après FBC Firebreak à venir cette année, il apparaît donc très probable que le prochain jeu à sortir des fourneaux de Remedy soit donc ce fameux Max Payne 1&2 Remake. Patience risque toutefois d'être de mise pour le voir arriver sur PC, PS5 et Xbox Series. On peut ainsi tabler qu'il ne sortira pas avant l'année prochaine, au plus tôt. Le studio finlandais ne manquera pas de revenir vers nous avec des informations plus concrètes en temps voulu.

© Remedy/Rockstar Games

Source : Remedy