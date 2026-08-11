Pour le plus commun des mortels, les bilans financiers des entreprises ne sont peut-être pas ce qu’il y a de plus passionnant à suivre, mais ils ont parfois le mérite de nous permettre de glaner quelques informations intéressantes sur des projets très attendus. Par exemple notamment : Max Payne Remake, que l’on sait être en développement chez Remedy Entertainment depuis 2022 déjà, mais sur lequel les détails se font encore extrêmement rares. Et ce n’est visiblement pas prêt de changer à en croire le studio, qui rejette alors toute la faute sur Rockstar Games.

Max Payne Remake reste pour l’instant dans l’ombre de GTA 6

En effet, à l’occasion de son dernier bilan financier réalisé au cours de la matinée, Remedy a sans surprise été interrogé par ses investisseurs sur la progression de Max Payne Remake, dont nous n’avons pas eu la moindre nouvelle concrète depuis plusieurs années déjà. En tout cas en dehors du fait qu’il serait passé en pleine production il y a maintenant deux ans. Et malheureusement pour nous, ce n’est toujours pas aujourd’hui que nous en saurons plus, puisque la communication autour du projet reste entièrement entre les mains de la firme étoilée.

« Il y a beaucoup de questions concernant Max Payne. Pour ce jeu, c’est Rockstar Games qui s’occupe de l’édition, nous ne pouvons donc pas répondre à ces questions ». Remedy Entertainment, lors de son bilan financier du 11 août 2026

Vous l’aurez compris donc, tant que les créateurs de GTA 6 n’auront pas décidé d’ouvrir les vannes de la communication autour de Max Payne Remake, Remedy n’aura d’autre choix que de s’en tenir à leur décision en nous laissant dans le flou quant à l’avenir du projet. L’avantage, cependant, c’est que cela laisse tranquillement le temps au studio de peaufiner le développement du jeu, qui progresse comme prévu et devrait de ce fait pouvoir bénéficier d’une période relativement ramassée entre sa première véritable présentation et sa sortie officielle.

Remedy se prépare pour la sortie de Control Resonant

En attendant, l’un comme l’autre des studios ont toutefois largement de quoi faire, puisque tandis que Rockstar se prépare pour son prochain gros temps de communication autour de GTA 6, à venir le 27 août prochain, Remedy, de son côté, se prépare pour le lancement de Control Resonant le 24 septembre 2026. À défaut de pouvoir (re)découvrir les aventures de Max Payne dans Max Payne Remake dans l’immédiat, les joueurs pourront ainsi se lancer dans celles de Dylan Faden, frère de l’héroïne du premier Control sorti en 2019.

Source : Remedy Entertainment