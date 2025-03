C'est donc Warner Bros. Discovery qui ouvre le bal des nouveautés SVOD d'avril 2025 avec les prochaines sorties films et séries Max, en attendant celles de Netflix, Prime Video, Disney+ et Apple TV+. Pour rappel, la plateforme de streaming vidéo a ajouté plusieurs longs-métrages à ne pas manquer en mars 2025 comme Parasite, The Host, Memories of Murder, The Batman, Source Code ainsi que la saison 7 de Young Sheldon dont la suite arrive très bientôt. Voici tous les ajouts prévus avec le retour (très) attendu d'une énorme série post-apocalyptique...

Tous les films Max d'avril 2025

Les nouveautés films Max d'avril 2025 vont-elles faire mieux qu'en mars 2025 ? À vous de juger mais il y a de jolis candidats. Si vous voulez une bonne dose de fun, la trilogie Cornetto. Pour celles et ceux qui ne sont pas au fait, c'est le petit nom donné aux longs-métrages Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le dernier pub avant la fin du monde d'Edgar Wright. Des films blindés de références à La Nuit des morts vivants, à L'Arme Fatale, The Thing ou encore James Bond. Foncez si vous les avez jamais vus !

Dans les sorties Max d'avril 2025, le réalisateur Edgar Wright sera particulièrement à l'honneur puisque le thriller horrifique Last Night in Soho arrivera quelques jours après la trilogie Cornetto. Si le fond est assez classique, comme souvent chez le cinéaste, la forme est à saluer et on vous le conseille. Les fans d'Harry Potter pourront (re)voir quant à eux Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore.

2/04 Un plan d'enfer Freaks Bad Samaritain

4//04 Shaun of the Dead Hot Fuzz Le dernier pub avant la fin du monde

9/04 Above Suspicion

11/04 Last Night in Soho Rememory

13/04 Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore

16/04 La confession The Words

18/04 Mission Titan

19/04 Qui a tué Maggie Moore(s) ?

21/04 Asteroid City

23/04 American Dreamer Ophélie

25/04 Borrego

27/04 La Ruse



Toutes les séries d'avril 2025

Si vous n'avez pas raté une miette de l'actualité SVOD de ces derniers mois, vous savez probablement que l'événement Max du mois prochain, c'est la diffusion de la saison 2 de The Last of Us. De nouveaux épisodes qui risquent bien de faire parler parmi les néophytes de la licence, mais aussi parmi les fans qui attendent avec impatience un passage clé du jeu original. Ce sera disponible le 14 avril 2025.

Pour les orphelins de Young Sheldon, la suite débarque avec la série Georgie & Mandy's First Marriage qui se focalise sur le couple formé par le frère aîné de Sheldon, Georgie, avec Mandy. Les sorties Max d'avril 2025 mettent également en avant la série d'animation très attendue Lazarus conçue par Chad Stahelski, le cinéaste derrière la saga d'action John Wick avec Keanu Reeves, et Shin'ichirō Watanabe (Cowboy Bepop).

3/04 George & Mandy's First Marriage - saison 1 - suite de la série Young Sheldon La jungle, mon père et Ed Stafford - série documentaire divertissement / téléréalité

5/04 Le trésor du ranch maudit - saison 3 - série documentaire divertissement / téléréalité

6/04 Cyclisme Tour des Flandres - en exclu avec Eurosport Tennis Masters 1000 Monte-Carlo - du 6 au 13 avril 2025 - en exclu avec Eurosport Lazarus - série d'animation

8/04 Le dernier jour d'une secte - série documentaire

9/04 Ça, c'est Paris ! - saison 1 Habitations en péril - saison 2 - série divertissement / téléréalité

12/04 Cyclisme Paris-Roubaix femmes 2025 - en exclu avec Eurosport

13/04 Cyclisme Paris-Roubaix femmes 2025 - en exclu avec Eurosport Course à pied Marathon de Paris - en exclu avec Eurosport

14/04 The Last of Us - saison 2

19/04 24 heures motos - en exclu avec Eurosport Championnat du monde Snooker (billard) - du 19 avril au 5 mai 2025 - en exclu avec Eurosport

20/04 Cyclisme Amstel Gold Race - en exclu avec Eurosport

21/04 The Rehearsal - saison 2

23/04 Cyclisme Amstel Gold Race - en exclu avec Eurosport Tennis Masters 1000 Madrid - du 23 avril au 4 mai 2025 - en exclu avec Eurosport Pourquoi j'ai coupé son pénis - série documentaire

27/04 Cyclisme Liège-Bastogne-Liège - en exclu avec Eurosport



Source : Max France.