The Matrix Resurrections est un des tous derniers événements cinématographiques de cette fin d’année. Le mélange du virtuel et du réel ainsi que l’utilisation des dernières technologies étant au coeur de ce qui a fait le succès de la trilogie Matrix originale, Warner Bros. a choisi de se tourner vers le monde du jeu vidéo pour faire la promotion de son nouveau film.

Epic Games et Warner Bros. s’apprêtent à mettre en ligne The Matrix Awakens, une démo technique sous Unreal Engine 5. À l’heure actuelle, The Matrix Awakens est préchargeable sur PS5 et Xbox Series X|S. L’expérience sera officiellement mise en ligne pendant les Game Awards dans la nuit de jeudi à vendredi.

L’Unreal Engine derrière la Matrice ?

Sur le Microsoft Store français, cette démo technique est présentée sous le nom de La Matrice s’éveille : Une expérience Unreal Engine 5. Le studio derrière le moteur la présente en effet comme le fruit de sa collaboration avec l’équipe du film :

Créée par les membres de l'équipe du film original, dont Lana Wachowski ainsi qu'Epic Games et ses partenaires, La Matrice s'éveille : Une expérience Unreal Engine 5 vous entraînera dans l'univers surréel de la Matrice pour un voyage incroyable aux côtés de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss. Prêts à découvrir les possibilités offertes par l'association de la puissance d'Unreal Engine 5 et de la Xbox Series X/S ? Entrez dans le monde d'une des franchises de films d'action les plus emblématiques jamais réalisées.

Quelle pilule allez-vous prendre ?

L’ouverture du préchargement de Matrix Awakens a par ailleurs été accompagnée de la mise en ligne d’une vidéo teaser. C’est donc cette dernière que vous pouvez découvrir ci-dessus. Bien évidemment, il est clair que le Keanu "Neo" Reeves vu dans ce teaser est en images de synthèse réalisées sous Unreal Engine 5.

Pour terminer, notons que ni la longueur, ni le poids, ni une éventuelle interactivité de l’expérience n’ont été précisés. L’Unreal Engine est désormais utilisé par nombre de jeux vidéo. De plus en plus de studios de cinéma utilisent le moteur pour gérer les effets visuels de leurs productions. Et sans surprise, Epic Games cherche à développer de telles collaborations.

Allez-vous télécharger The Matrix Awakens ? Trouvez-vous malin d’utiliser des films à venir pour faire la promotion de l’Unreal Engine 5 ? Comptez-vous voir The Matrix Resurrections ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.