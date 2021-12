Epic Games a par le passé déjà présenté d’impressionnantes démos de son Unreal Engine 5. Ces dernières n’étaient cependant ni jouables ni associées à une célèbre licence. Pour marquer les esprits et enfoncer le clou, le studio américain a décidé de taper un grand coup en proposant une nouvelle démo technique à la fois gratuite, jouable et liée à l’univers de The Matrix. Mais pour atteindre son objectif, Epic Games a eu besoin de renforts.

Epic Games vient donc de lancer sa démo The Matrix Awakens sur PS5 et Xbox Series S|X. Cette démo technique tournant sous Unreal Engine 5 a pour particularité de mélanger cinématique et expérience jouable. D’après le studio américain, le but de la démarche est de montrer ce qu’il est possible de faire en combinant l’Unreal Engine 5 et les consoles de nouvelle génération.

The Matrix Awakens, plus qu’une simple démo

Pour les besoins de The Matrix Awakens, Epic Games affirme avoir créé une ville en monde ouvert de 16 km2. Cette dernière comprend 7.000 immeubles, 1.248 intersections, 45.073 voitures garées (dont 38.146 peuvent être conduites), 260 km de routes et 512 km de trottoirs. Comme le montre la vidéo ci-dessus, nombre d’effets permis par l’Unreal Engine 5 sont également exploités dans cette démo.

Sur le PlayStation Blog, Ross Hogben d’Epic Games évoque les personnes et groupes qui ont participé au projet. Les équipes des films étaient représentées par Lana Wachowski, James McTeigue, et John Gaeta. Et de l’autre côté se trouvaient "Epic Games et des partenaires." Si l’article n’entre pas dans les détails, un de ces partenaires a été révélé publiquement. Et il s’avère relativement surprenant.

Partenaire particulier

En effet, un des partenaires d’Epic Games sur cette démo The Matrix Awakens n’était nulle autre que The Coalition. Le même The Coalition que celui qui développe les jeux Gears of War au sein des Microsoft Game Studios. L’information est tout ce qu’il y a de plus officielle puisqu’elle a été révélée par Guy Welch. Ce dernier est directeur marketing chez Xbox et s’occupe en particulier de la série Gears of War.

Même si The Coalition est un studio appartenant à Microsoft, les liens avec Epic Games restent forts. The Coalition a en effet été fondé à partir de l’équipe qui développait les Gears of War chez Epic. Et de toute évidence, les deux camps sont ouverts à l’idée de collaborer. Ce partenariat autour de The Matrix Awakens en est une preuve. L’arrivée de Marcus Fenix et de Kait Diaz, des héros de Gears of War, dans Fortnite en est une autre.

Pour rappel, la démo The Matrix Awakens peut être téléchargée gratuitement sur PS5 et Xbox Series X|S. Il faut cependant compter environ 30 Go d’espace libre sur le SSD des consoles pour la récupérer.

Que pensez-vous de The Matrix Awakens ? Avez-vous récupéré cette démo technique ? La participation de The Coalition au projet vous surprend-elle ? Croyez-vous que des jeux complets atteindront prochainement un tel rendu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.