Trois ans après son annonce, Masters of Albion, le prochain jeu du créateur de Fable, ressort enfin de l’ombre pour nous dévoiler sa date de sortie, et c’est pour très bientôt.

Après plus d’une décennie d’absence, Fable fera officiellement son grand retour cette année entre les mains de Playground Games, qui ne manque définitivement pas de choses à faire en ce moment. Forcément, les joueurs sont donc impatients à l’idée de pouvoir en découvrir plus sur le titre, qui se dévoilera davantage à nous la semaine prochaine lors du Developer_Direct. Mais il s’avère que 2026 marquera aussi le retour très attendu d’un autre grand nom du jeu vidéo : Peter Molyneux. Car oui, l’illustre créateur de Fable reviendra lui aussi avec de nouvelles aventures.

Le nouveau jeu du créateur de Fable arrive

Annoncé en 2023, Masters of Albion avait quelque peu disparu des radars depuis un certain temps. Pourtant, en coulisses, Molyneux et son équipe s’évertuaient à donner vie à ce qui pourrait très bien être amené à devenir une nouvelle référence dans le genre de la simulation/stratégie. Car le pedigree du créateur de Fable parle pour lui-même, ses influences sur le monde du jeu vidéo sont aujourd’hui encore présentes partout autour de nous. Et en décrivant ce nouveau titre comme un « god game qui dépasse les limites du genre », 22cans pose clairement ses ambitions.

À l’instar d’une franchise comme Fable, Masters of Albion promet une expérience dynamique, dont le récit s’inscrira dans un monde riche, profond et remplit de choix moraux. « Laissez-vous porter par l'intrigue où des rois sont couronnés puis destitués, où des seigneurs peuvent vous serrer la main avant de vous poignarder dans le dos, et où le bas peuple travaille d'arrache-pied sans aucune reconnaissance » nous indique notamment la page Steam du jeu, qui annonce également une histoire teintée de magie et de pouvoirs divins.

De son côté, le gameplay de Masters of Albion ne sera pas non plus en reste, puisque de jour comme de nuit, l’expérience regorgera de mécaniques mêlant simulation et stratégie. Le jour, l’objectif sera de créer, construire et réparer pour faire vivre et prospérer la ville d’Albion et son « paysage agréable et verdoyant ». La nuit, en revanche, il faudra alors sortir les armes pour repousser des vagues de créatures impitoyables (zombies, loups-garous, trolls, etc.) et limiter le plus possible les dégâts occasionnés par la bataille.

Ajoutez à cela la possibilité de personnaliser tous vos héros, et d’explorer un riche monde ouvert « où vous attendent nombre de merveilleuses découvertes au cœur de toute une variété de régions », et vous avez alors sans doute une grande aventure qui vous attend avec Masters of Albion. Un jeu qui, comme vient tout juste de l’annoncer 22cans, sortira donc le 22 avril 2026 sur PC, pour le plus grand bonheur des fans du travail de Molyneux. De quoi patienter comme il se doit jusqu’à l’arrivée du prochain Fable, dont la date de sortie reste pour l’heure inconnue.

Source : Steam