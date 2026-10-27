Les leaks continuent de pleuvoir après l'annulation de Mass Effect Universe et la fermeture de son studio, cette fois de la part de ce qui aurait pu être le compositeur du jeu, et c'est un autre crève-cœur.

Après un trailer pour usage interne et différentes révélations autour de Mass Effect Universe, c'est cette fois en musique que le titre malheureusement annulé refait parler de lui. Plus précisément, c'est Austin Wintory, le compositeur de Journey, qui à son tour a lâché dans la nature le fruit de sa contribution pour ce qui devait être le prochain jeu de feu BioWare. Et avec cet extrait de 20 minutes, force est de constater que cette composition encapsulait à merveille ce que représentait le légendaire space opera vidéoludique.

À quoi aurait pu ressembler la bande-son de Mass Effect Universe ?

Plus on apprend autour de Mass Effect Universe, plus la nouvelle de son annulation est un véritable crève-cœur en pensant à ce qu'il aurait pu être, mais qui ne verra probablement jamais le jour, malgré une pétition pour tenter de le sauver. Cette fois, ce ne sont pas les mots, le lore et le gameplay de ce sur quoi travaillait BioWare qui se révèle via un leak, mais sa potentielle bande-son, sur laquelle travaillait Austin Wintory, compositeur de la sublime musique de Journey, mais également du très bon Stray Gods.

Celui-ci a ainsi partagé 20 minutes de « concepts précoces » de ce qu'on aurait pu entendre en jouant à Mass Effect Universe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le compositeur avait véritablement saisi l'essence musicale de la célèbre franchise spatiale. À noter que ces musiques datent de l'année dernière, et que Wintory était sur une liste très fermée de potentiels candidats qui allaient devenir les compositeurs officiels de la bande-son du jeu. « Je voulais surprendre EA et BioWare avec une production élaborée ».

Voilà pourquoi la vidéo ci-dessous s'intitule de façon tragique « Mass Effect Universe : la musique qui aurait pu être ». En commentaire de la vidéo, on sent bien la tristesse du compositeur et sa volonté de partager une œuvre particulièrement spéciale à ses yeux. « Travailler sur Mass Effect 5 était le projet de mes rêves, le défi ultime de ma carrière. C’est ma franchise préférée de tous les temps, et, ces dernières années, j’avais entamé des discussions sérieuses avec BioWare et EA pour prendre part au projet ». Ne reste donc de ces discussions que ces 20 minutes d'une musique qui transpire véritablement Mass Effect, et c'est un nouveau coup dur pour les fans de la licence.

Un message d'adieu musical déchirant

En tout, la vidéo comporte huit morceaux qui auraient pu composer la bande-son de Mass Effect Universe, alors qu'Austin Wintory n'avait encore aucune idée du scénario que prévoyait BioWare pour le titre. Il s'agit donc véritablement de compositions expérimentales, mais qui montrent bien la passion de leur créateur pour la licence. Mention spéciale notamment à « Legacy of Shepard » et « Scanning », qui représente sa version de l'iconique thème de la carte de la galaxie.

Au fil de la vidéo, Wintory partage également quelques détails sur son processus créatif de ces morceaux dédiés à Mass Effect Universe, et il s'avère encore plus déchirant en les lisant de se dire qu'on ne pourra pas en entendre plus, et surtout en jeu. En conclusion, le compositeur adresse enfin un ultime message émouvant, qui trouvera probablement écho chez de nombreux fans : « Merci à BioWare, Casey Hudson, Jack Wall, Sam Hulick et à tant d’autres pour ces décennies qui m’ont offert certains de mes souvenirs de jeu les plus précieux. Et merci à celles et ceux, chez BioWare et EA, qui m’ont récemment encouragé à imaginer ce que pourrait être, sur le plan sonore, ma place au sein de cet univers ».

Source : Austin Wintory sur YouTube