Les fans vont devoir s'armer de patience pour Mass Effect 5 à cause de gros changements au sein même de BioWare. Actuellement, le studio ne compte plus qu'une centaine de salariés, et le nouveau jeu est toujours en pré-production. Avant que les choses sérieuses ne commencent, Electronic Arts a même réassigné de force des employés sur d'autres projets comme le prochain Battlefield. Pour patienter, les aficionados du Commandant Shepard peuvent ajouter à un très joli collector inédit de plus à leur collection.

Un nouveau collector Mass Effect Trilogy

Si vous avez revisité la trilogie space opera de BioWare avec Mass Effect Trilogy Legendary Edition, les musiques épiques résonnent probablement encore dans votre tête. Et si vous les fredonnez souvent, c'est parce qu'elles vous ont marquées comme beaucoup de monde. Conscients de la qualité de sa bande-son, et à l'image d'autres jeux, la trilogie Mass Effect a couché sa bande originale sur vinyles avec une édition quatre disques. Un collector qui n'est pas nouveau en soi, mais qui va s'offrir une variante bien inédite d'ici août 2025.

Le site Black Screen Records spécialisé dans le vinyle, notamment dans les bandes originales de jeux vidéo à l'instar de celle de Metal Gear Solid, a ouvert les précommandes pour une « Miranda Edition » exclusive. Comme la version actuelle disponible en France, cette collection 4LP Mass Effect Trilogy Miranda Edition contient 85 morceaux.













« Revivez les aventures palpitantes du commandant Shepard et de l'équipage du Normandy avec cette collection massive de 85 morceaux de la trilogie de jeux de rôle et d'action acclamé par la critique, soigneusement conçue et organisée par l'équipe sonore de BioWare et spécialement masterisée sur quatre vinyles ». Le twist, qui va plaire aux collectionneurs, c'est que les vinyles sont dans un coloris exclusif moitié noir, moitié blanc. Ce collector des musiques de Mass Effect Trilogy sur vinyles est en précommande sur Black Screen Records au prix de 119€. Si les couleurs ne sont pas à votre goût, ou que vous voulez toutes les versions, on rappelle que la variante avec des disques rouge bordeaux est toujours disponible chez nous.

