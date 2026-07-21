Le très attendu et prometteur The Blood of Dawnwalker, développé par des vétérans de The Witcher 3 entend redonner vie à l'une des meilleures fonctionnalités de la trilogie Mass Effect.

Plus la sortie de The Blood of Dawnwalker se rapproche, plus les détails à son sujet s'annoncent prometteurs. Si notre preview de 4 heures nous avait laissé confiants quant à son prologue, on avait hâte de voir ce que l'aventure de Coen nous promettait. On savait que Rebel Wolves, le studio composé de vétérans de The Witcher 3, entretenaient de grandes ambitions pour cette franchise vampirique, mais on en a encore plus la confirmation alors que les développeurs prévoient d'offrir une continuité de l'aventure digne de la légendaire trilogie Mass Effect.

The Blood of Dawnwalker, ou le RPG ultime mélangeant The Witcher 3 et Mass Effect ?

Déjà dans la trilogie The Witcher, CD Projekt RED avait tiré quelques inspirations de la prestigieuse trilogie Mass Effect de BioWare. Certains choix faits dans la peau de Geralt avaient en effets des conséquences dans les jeux suivants. Avec The Blood of Dawnwalker, les vétérans du studio polonais reformés dans la meute Rebel Wolves entendent visiblement pousser la chose encore plus loin.

Dans une interview auprès de Eurogamer, Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Blood of Dawnwalker, a en effet confirmé qu'il y aura « une option pour transférer sa sauvegarde dans le prochain jeu ». Non content de mélanger The Witcher 3 et vampirisme dans leur jeu, Rebel Wolves entend donc également s'inspirer d'un autre monument du RPG qu'est Mass Effect pour donner vie à son univers. Un autre argument alléchant en sa faveur pour les amateurs de ce genre de jeux, en somme.

© Rebel Wolves

Un avenir tout tracé pour le RPG vampirique ?

Outre la sortie de The Blood of Dawnwalker à venir ce 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, on sait déjà que Rebel Wolves a des plans audacieux pour la franchise que le studio a créé. À l'occasion du Summer Game Fest 2026, rappellons qu'il avait révélé une bande-annonce sous-titrée « Un aperçu du futur », dans lequel on pouvait voir Coen, protagoniste principal du jeu, dans ce qui s'apparente à notre présent.

L'aventure médiévale de The Blood of Dawnwalker ne serait en effet que le prologue de l'histoire de Coen. Comme l'a indiqué Rebel Wolves : « son histoire va continuer à travers les siècles et l'emmener dans différents coins du monde. Nouvelles aventures, nouveaux pouvoirs, nouveaux dilemmes. Et des secrets anciens et sombres qui attendent d'être découverts ».

Et c'est là qu'un système de transfert de sauvegarde à la Mass Effect prend tout son sens, afin d'assurer une cohérence dans le développement de Coen par chaque joueur via la myriade de choix cornéliens que l'on devra faire au fil du jeu. Il faudra donc s'assurer de garder ses sauvegardes bien à l'abri ! Si le premier épisode à venir prochainement connaît un succès à la hauteur des ambitions de Rebel Wolves, voici potentiellement une franchise à l'avenir extrêmement prometteur. On a en tout cas très hâte d'y plonger nos crocs.

Source : Eurogamer