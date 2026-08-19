Mass Effect est indétrônable dans son genre, mais il va bientôt devoir faire place à deux gros concurrents que sont Exodus, mais aussi The Expanse Osiris Reborn qui repose quant à lui sur une licence déjà bien installée. Le jeu compte bien profiter du vide spatial laissé par BioWare pour entrer en orbite avec sa propre vision du space opera, et va s'inspirer de ce que proposaient les Mass Effect à l'époque, à savoir des choix dont les conséquences peuvent être aussi bien immédiates que dans la durée et surtout complètement nous dépasser. Si l'on en croit les développeurs, le jeu pourrait même aller encore un peu plus loin que la franchise de BioWare en permettant à certains de nos alliés de changer de spécialisation.

The Expanse Osiris Reborn va grandement s'inspirer de Mass Effect et ira même encore plus loin

Que l'on aime ou non Mass Effect, la première trilogie est une odyssée spatiale qui dépasse toutes les limites, avec des choix cornéliens ayant même des répercussions dans les jeux suivants. Du jamais vu à l'époque, que l'on espère retrouvé dans Mass Effect 5 peu importe la manière. Ca n'a que très rarement été reproduit d'ailleurs, ce qui est bien dommage tant cela permet aux joueurs de façonner leur propre histoire sur des années. S'il est encore trop tôt pour savoir si The Expanse Osiris Reborn aura des suites et compte suivre ce chemin, à l'instar de Mass Effect, le jeu va en tout cas nous pousser à faire des choix importants qui auront un impact sur tout ce qui nous entoure. Que ce soit sur les évènements de l'histoire, notre environnement, nos relations avec les personnages et les factions mais aussi directement sur l'avenir de nos camarades.

Le studio Owlcat Games explique dans son dernier blog que les choix seront nombreux dans The Expanse Osiris Reborn et auront souvent des conséquences qui ne seront pas toujours limpides. « Certaines décisions pourront déterminer le sort d'une station, et vos conseils bouleverseront parfois la trajectoire psychologique d'un membre de l'équipage. Sans parler des conséquences qui ne seront dévoilées que bien plus tard dans l'aventure, effet boule de neige oblige… » peut-on lire dans l'article du studio. De quoi nous mettre l'eau à la bouche.

L'avenir des choix de la bêta expliqué

Les développeurs prennent pour exemple un choix important que tous les joueurs de la bêta de The Expanse Osiris Reborn ont dû prendre lors du final sur la station Pinkwater 4. Il est alors possible de choisir d'affronter les mercenaires sur place, ou de tenter de fuir. Les développeurs expliquent que le choix que vous faites ici a également des répercussions bien plus importantes par la suite : « Plus tard, vous pourriez vous retrouver face aux familles des employés et constater par vous-même l'incidence de votre décision sur les autres. Cette dernière peut même affecter les commanditaires du raid injustifié si la situation a échappé à leur contrôle. »

Des choix qui façonneront certains de nos compagnons de route

Le studio de The Expanse Osiris Reborn explique également que certains choix importants seront même noyés dans une multitude de possibilités qui auront un peu moins d'impact. Il prend ici pour exemple le développement de Polly, une jeune camarade de voyage avec qui vous pourrez discuter et l'aider à se développer de manière visiblement naturelle puisque « vous influencez Polly à chaque conversation, réaction ou conseil », cependant, « vous ne saurez pas tout de suite quels moments précis lui resteront en mémoire, ni comment ils changeront son avenir ». Il sera même possible de lui choisir un mentor, ce qui aura une incidence sur son avenir, son métier et donc ses compétences mais aussi son apparence. Elle vous soutiendra alors différemment durant vos périples en fonction de son orientation.

Comme Mass Effect, vos décisions changeront la façon dont tout le monde vous regarde

Les choix influencent enfin le monde politique et la manière dont vous serez perçu par tout le monde. Que ce soit votre équipage, ou les PNJ que vous rencontrerez : « Au fil du temps, vous ébaucherez les contours de la personnalité de votre capitaine, qui ne sera donc pas confinée à un archétype. Son identité se reflétera aussi dans la façon dont certains personnages réagiront en sa présence, et plus particulièrement dans les épilogues. Ceux-ci révéleront votre ultime destination et celle de vos coéquipiers. »

Là encore, on retrouve beaucoup de Mass Effect. Shepard devait en effet jongler entre son rôle de Spectre, son image auprès de la population et des politiciens, mais aussi de ses propres camarades de route. Une facette multiple qui rendait le personnage complexe et passionnant à incarner. The Expanse Osiris pourrait là aussi frapper très fort si toutes ses promesses sont tenues. Mais pour ça il faudra attendre sa sortie définitive calée pour début 2027.