Après de nombreuses années de vide spatial en attendant désormais avec une certaine appréhension Mass Effect 5, des alternatives ambitieuses à la légendaire franchise de BioWare commencent à prendre forme, comme par exemple Exodus, développé d'ailleurs par des vétérans de la trilogie originale. Outre ce titre à venir courant début 2027, un autre livre peu à peu ses secrets, notamment via un récent article de blog publié sur l'Epic Games Store.

Expansion d'infos pour une prometteuse alternative à Mass Effect

Outre Exodus développé par Archetype Entertainment, en grande partie composé de vétérans de Mass Effect, l'autre RPG spatial qui suscite un certain engouement nous provient cette fois d'Owlcat Games (série Pathfinder, Warhammer 40,000 Rogue Trader), nom de code The Expanse: Osiris Reborn. Après un journal des développeurs publié le mois dernier centré sur l'énorme défi de transposer en jeu vidéo le « réalisme » de l'espace, l'Epic Games Store a accueilli dans ses colonnes un article dédié à ce titre adaptant l'univers de la célèbre série et des romans de James S.A. Corey.

Tout d'abord, Owlcat Games insiste encore sur un énorme point commun entre Osiris Reborn et Mass Effect : l'importance centrale de l'impact de nos choix. Déjà un élément phare des autres jeux du studio, ceux-ci continueront d'occuper une place prépondérante dans leur prochain titre. À la différence que l'équipe de développement est ici 3 à 4 fois plus grande que sur leurs précédents projets, leur permettant notamment de pousser la fidélité visuelle à un niveau encore plus ambitieux, notamment grâce à l'Unreal Engine 5 et ses technologies de pointe telles que Nanite et Lumen.

Owlcat Games revient par ailleurs sur le système de combat d'Osiris Reborn, qui partage encore plusieurs points communs avec Mass Effect, mais avec une grande dose de « réalisme » s'agissant des affrontements dans l'espace en zéro-G. Outre une vue à la troisième personne et l'utilisation de couverts, on pourra donner des ordres à nos compagnons. Enfin, Owlcat Games prévient qu'Osiris Reborn aura une approche assez linéaire au début du jeu, mais qu'il va « s'ouvrir bien plus que ce que les joueurs peuvent penser » plus tard, avec la possibilité d'explorer librement le système solaire et ses planètes pour suivre la trame principale ou diverses quêtes secondaires. Une autre belle épopée spatiale en perspective pour les fans de Mass Effect en manque, en somme.

Source : Epic Games Store