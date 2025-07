Une fois de plus, ce nouveau jeu semble parfait pour patienter en attendant Mass Effect 5. Et avec un peu de chance, et vu l’ambition des développeurs, il pourrait même réussir à détrôner le roi. Qui sait ?

Les fans de Mass Effect attendent encore Mass Effect 5, mais un autre jeu pourrait bien combler le vide. The Expanse: Osiris Reborn, développé par Owlcat Games, a été présenté lors du Summer Game Fest, et les comparaisons avec la célèbre série de BioWare n’ont pas tardé. Ambiance spatiale, narration poussée, compagnons à séduire… Le lien avec le jeu de BioWare saute aux yeux. Et ce n’est pas un hasard.

Un hommage, pas une copie de Mass Effect

Dès les premières images, les joueurs ont reconnu des mécaniques et une ambiance qui rappellent fortement Mass Effect. Une vue à la troisième personne, des décisions morales, des dialogues ramifiés, et une équipe de compagnons aux origines variées.

Mais du côté du studio, aucune gêne. Au contraire. Le directeur créatif, Alexander Mishulin, explique que Mass Effect est une inspiration directe : « Beaucoup de membres de notre équipe ont grandi avec ces jeux. Pour certains, c’est même ME qui leur a donné envie de faire du jeu vidéo leur métier. Impossible de nier son influence sur nous. »

Des choix plus nuancés qu’un simple bon ou méchant

Si la filiation est évidente, Owlcat ne cherche pas à faire un clone. Là où Mass Effect proposait souvent des choix binaires, Parangon ou Renégat, Osiris Reborn entend offrir plus de nuances et de conséquences réelles. Chaque décision affecte vos compagnons, votre environnement, et même la façon dont les autres factions vous perçoivent. L’origine de votre personnage (Belter, Terrien ou Martien) joue également un rôle central dans la manière dont l’histoire se développe.

C’est une évolution que de nombreux fans attendaient déjà dans Andromeda, sans l’obtenir vraiment. Ici, chaque origine débloque de nouvelles quêtes, modifie les dialogues et change vos relations avec les autres personnages.

Des liens familiaux et des romances à explorer

Comme dans Mass Effect, vous dirigerez votre propre vaisseau et constituerez un équipage soudé, ou non. On y retrouve également une dimension relationnelle forte : plusieurs compagnons sont romançables, et vous devrez aussi gérer une relation particulière avec votre jumeau ou jumelle à bord. Un élément qui rappelle évidemment Andromeda, mais avec, semble-t-il, plus de profondeur narrative.

Cette attention portée aux personnages et à leurs réactions individuelles est un autre héritage assumé de Mass Effect. Mais là encore, Owlcat promet des interactions plus riches, moins guidées, et plus ancrées dans l’univers de The Expanse.

Un Mass Effect moderne, mais dans l’univers d’Expanse

Pour Alexander Mishulin, l’objectif n’est pas de « moderniser Mass Effect », mais de proposer une expérience équivalente, avec les outils d’aujourd’hui. Interface plus ergonomique, prise en main plus intuitive, systèmes narratifs plus réactifs… Tout est pensé pour correspondre aux standards actuels.

Et ce choix est stratégique. Le jeu de BioWare reste une référence incontournable, mais sa dernière itération date déjà de plusieurs années. Entre-temps, les attentes des joueurs ont évolué. Osiris Reborn veut donc s’inscrire dans cette lignée… sans rester bloqué dans le passé.

Source : Owlcat Games