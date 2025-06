Marvel's Black Panther n'aura même pas eu le droit à une véritable image. Afin de « mieux cibler [leur] action et de mettre [leur] énergie créatrice au service des opportunités de croissance les plus significatives », dixit Laura Miele président d'EA, le jeu a été annulé. Pour le moment, le titre Iron Man d'Electronic Arts semble épargné tout comme Mass Effect 5, ce qui va soulager les fans du space opera de BioWare. Il reste encore du chemin à parcourir avant de revoir la saga RPG, mais l'éditeur a décidé de faire revenir la franchise sous une autre forme dès cette semaine.

Mass Effect passe en mode guerre totale

Eletronic Arts est en train de revoir sa stratégie, et malheureusement, certains jeux et certaines équipes en font les frais. « La société va se concentrer sur une petite poignée de franchises et placer son énergie créative derrière les opportunités de croissance les plus significatives » a fait savoir Laura Miele, présidente d'Electronic Arts, dans un mail envoyé en interne. Parmi cette poignée de licences, il y a donc Mass Effect, mais aussi Battlefield qui fait actuellement son possible pour revenir au top de sa forme avec le prochain jeu attendu d'ici le 31 mars 2026 (au maximum). Et EA a justement fait le choix de réunir les deux sagas dans le cadre d'un crossover.

Le 17 juin 2025, Battlefield 2042 va s'offrir une mise à jour 8.9.0 qui va permettre de lancer cette rencontre avec Mass Effect. À quoi faut-il s'attendre exactement ? Rien d'énorme, mais plusieurs packs cosmétiques seront disponibles entre le 17 juin et le 1er juillet 2025 pour toutes les joueuses et tous les joueurs de BF 2042.

Galactic Bundle (1,750 BFC)

Scoped & Dropped Bundle (2000 BFC)

Mass Effect Citadel Bundle (3000 BFC)

À noter que le « Citadel Bundle » est un pack spécial qui contient tous les cosmétiques de l'événement Battlefield 2042 X Mass Effect. ME fait donc une belle surprise à certains de ses fans, mais pas celle attendue et ça va décevoir. En effet, au lieu d'une collaboration, la majorité aimerait plutôt des informations concrètes sur Mass Effect 5, ce qui ne pourrait pas arriver avant un long moment. Selon toute vraisemblance, le prochain jeu ne sortirait pas avant 2028 voire 2029. D'ici là, la PS6 et la future Xbox seront normalement sur le marché... C'est dire si c'est loin...





