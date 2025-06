À quand la sortie de Mass Effect 5 ? Malheureusement, ce ne sera pas avant plusieurs années et pour cause. Après avoir souffert du lancement chaotique d'Anthem, le studio BioWare a encore été affecté par les performances jugées décevantes par EA de Dragon Age 4 The Veilguard. Selon les rumeurs, la future épopée space opera ne serait quant à elle pas attendue avant 2028 voire 2029 sur PS5, Xbox Series X|S, PC... ainsi que Xbox Series 2, ou tout autre nom que la console portera, et PS6 ? C'est l'un des scénarios envisageables à l'heure actuelle. En parallèle, la série télévisée Prime Video nous fait savoir où elle en est et annonce une énorme nouvelle.

La série Mass Effect de Prime Video trouve un commandant

Qu'on se le dise après le succès de la série The Last of Us, il y a des chances qu'on voit fleurir de plus en plus de shows télévisés adaptés de jeux vidéo. Mais avant même ce carton, Amazon a annoncé en 2021 avoir entamé des négociations afin d'acquérir les droits de Mass Effect pour sa plateforme de streaming vidéo Prime Video. Trois ans plus tard, Daniel Casey a embarqué à bord du projet en qualité de scénariste principal et producteur exécutif. On a pu notamment voir son nom au générique du blockbuster Fast & Furious 9. Une nouvelle grosse révélation a été faite, et cette fois, elle concerne le showrunner.

Pour diriger la série TV Mass Effect, Prime Video a recruté Doug Jung, l'auteur de Star Trek Beyond, The Cloverfield Paradox ou encore deux épisodes du show Netflix Mindhunter. Il sera également à la plume et à la production de l'une des prochaines séries Apple TV+ avec Jason Momoa : Chief of War. « La série télévisée Mass Effect d'Amazon MGM Studios, en gestation depuis longtemps, fait un grand pas en avant dans son développement avec le recrutement de Doug Jung (Chief Of War) en tant que showrunner » révèle Deadline.

Pour le moment, c'est tout ce que l'on sait ou presque de la série Mass Effect pour Prime Video. Il est en effet acté qu'elle sera sera supervisée par Michael Gamble, un vétéran de la franchise qui a rejoint les équipes de BioWare au moment du deuxième jeu. Quant à une date de sortie, c'est comme ME5, c'est-à-dire « When it's done » !

Source : Deadline.