On le sait, chez Prime Video, de nombreux projets d’adaptations de jeux vidéo sont actuellement en cours de production. Et si certains ont d’ores et déjà eu l’occasion de voir le jour, comme l’excellente série Fallout par exemple, d’autres continuent pour l’heure de se faire désirer. On pense notamment aux séries God of War et Tomb Raider… mais aussi à Mass Effect, dont on entend parler depuis 2021 déjà. Il apparaît néanmoins que les choses commencent enfin à bouger, et de nouveaux éléments repérés pourraient aujourd’hui faire très plaisir aux fans.

Vers une adaptation de la trilogie originale pour Mass Effect ?

En effet, si l’on se réfère à une mise à jour apportée à la fiche de la série sur Production Weekly, tout porte à croire que l’adaptation de Mass Effect réalisée par Doug Jung (Star Trek Beyond) reprendra finalement l’histoire de la trilogie originale de Shepard. Ou en tout cas de celle du premier jeu sorti en 2007 pour commencer, puisque le résumé affiché correspond exactement à l’intrigue du premier opus réalisé par BioWare :

Dans Mass Effect, le commandant Shepard, un soldat d’élite, doit arrêter Saren, un agent rebelle des Spectres, qui s’est allié à une race mortelle de machines synthétiques-organiques connue sous le nom de Moissonneurs. Alors que Shepard découvre une vaste conspiration galactique, ils rassemblent une équipe diversifiée composée d’extraterrestres et d’humains à bord du vaisseau Normandy. Ensemble, ils se lancent dans une course contre la montre pour empêcher Saren de libérer les Moissonneurs et d’anéantir toutes les civilisations avancées.

À ce stade, précisons néanmoins qu’il est sans doute plus sage de garder un peu de recul vis-à-vis de cette information. Car si Production Weekly reste normalement un site fiable, il n’est pas non plus impossible que nous ayons affaire à une description « placeholder », affichée ainsi en attendant que le véritable scénario de la série Mass Effect soit révélé. De fait, attendons tout de même une confirmation de la part d’Amazon ou d’un membre officiellement associé au projet.

Un potentiel aussi exceptionnel qu’excitant

Cela étant, si cette information devait s’avérer, il ne fait aucun doute que cela ferait le bonheur de nombreux fans. Après tout, la trilogie originale de Mass Effect fait partie des RPG les plus appréciés aujourd’hui encore dans le monde du jeu vidéo, et il y aurait assurément matière à en tirer une série exceptionnelle. Ne serait-ce qu’avec le casting. Car de Garrus à Liara, en passant par Ashley, Kaiden, Wrex ou encore Tali pour ne citer qu’eux, le titre de BioWare met en scène une flopée de personnages hauts en couleur et adorés des joueurs.

Évidemment, cela serait également une opportunité pour la série de revenir sur la naissance de la mythologie Mass Effect, qui dispose d’un lore aussi riche qu’ahurissant. Et même s’il faudrait naturellement condenser le tout pour que cela reste digeste pour les spectateurs, on pourrait alors avoir affaire à l’une des séries de science-fiction les plus travaillées de la plateforme d’Amazon. Une série qui, en prime, pourrait alors mettre en scène des univers (via les différentes planètes) et des séquences d’action toutes plus spectaculaires les unes que les autres.

Alors certes, cela nécessiterait un certain budget et un haut niveau de production, mais quand on voit le travail réalisé sur des séries comme Fallout et The Last of Us, on a envie d’y croire. D’autant plus que, si Mass Effect reprend effectivement l’intrigue du premier jeu, voire de la trilogie, il sera alors extrêmement intéressant de voir le fil rouge choisi par les scénaristes pour cette histoire qui, rappelons-le, s’écrit en fonction des décisions du joueur. Des décisions qui peuvent parfois mener à des conséquences aussi tragiques qu’inattendues, ce qui serait assurément un gros atout pour la série. Bref... Il y aurait de quoi faire du très lourd. On a hâte !

