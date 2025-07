Les fans de Mass Effect peuvent enfin espérer du concret. Après des années de silence et de rumeurs, la série télévisée produite par Amazon commence à prendre forme. Une nouvelle vidéo de présentation vient confirmer ce que beaucoup attendaient : le projet est bel et bien lancé, avec des visages déjà connus… et rassurants.

Une adaptation longtemps attendue pour Mass Effect

Cela fait longtemps que Mass Effect est dans le viseur d’Hollywood. Mais ce n’est qu’en 2024 que l’adaptation a été officiellement confirmée. Daniel Casey, scénariste de Fast & Furious 9, est à la tête du projet. Il travaille sur le script et supervise la production. Selon ses propres mots, cette série est sa priorité depuis près de deux ans. Le scénario du pilote est déjà prêt, et l’équipe d’écriture a démarré l’année 2025 sur les chapeaux de roues. C’est donc désormais une réalité : Mass Effect arrive bien sur Prime Video.

Ce qui rend ce projet encore plus prometteur, c’est le nom des personnes impliquées. Une bonne partie de l’équipe qui a travaillé sur la série Fallout d’Amazon participera aussi à Mass Effect. Un détail repéré dans une ancienne publication Instagram de Casey, récemment remise en avant. Et ce n’est pas rien. La série Fallout, lancée en 2024, a été un immense succès. Elle a séduit autant les joueurs que les néophytes, grâce à sa mise en scène percutante, son univers fidèle et ses personnages marquants. Elle a même décroché 16 nominations aux Emmy Awards. Si Mass Effect suit la même voie, les fans ont de quoi se réjouir.

Un showrunner qui connaît la science-fiction

Autre bonne nouvelle : Doug Jung a rejoint le projet comme showrunner. Il est connu pour avoir coécrit Star Trek Beyond et travaillé sur Chief of War. Autrement dit, il connaît les récits spatiaux comme Mass Effect, les enjeux politiques complexes et les grandes fresques de science-fiction. Son arrivée donne une vraie crédibilité à l’ambition du projet.

La série Mass Effect est supervisée par Scott Farris, un cadre historique d’Amazon Studios. Il a participé au lancement de nombreuses séries à succès, comme The Man in the High Castle ou Jack Ryan. Plus récemment, il a piloté Fallout, devenu la série la plus populaire de la plateforme. Farris est donc un habitué des projets ambitieux. Et selon lui, la série fait partie des priorités d’Amazon pour les années à venir.

Source : Instagram