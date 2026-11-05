L'annulation de Mass Effect 5 a provoqué un choc pour beaucoup de monde, donc des vétérans de BioWare qui auraient visiblement de la suite dans les idées.

Depuis l'annonce choc de la fermeture de BioWare et de l'annulation de Mass Effect 5, plusieurs choses ont eu lieu en même temps. D'une part, de nombreuses personnes ayant travaillé sur le projet ont fait leaker le fruit de leur labeur, comme un trailer destiné à un usage interne, des détails sur le lore et le gameplay ou encore des prototypes pour la bande-son. En parallèle, des joueurs ont mis en place la pétition #SaveMassEffect pour signaler leur volonté de voir la célèbre franchise space opera vidéoludique survivre. Plus récemment, c'est Trent Oster, co-fondateur de BioWare, qui a exprimé sa volonté de reformer le studio afin de proposer, si ce n'est une suite, un équivalent très proche.

L'héritage de Mass Effect peut-il vraiment survivre ?

L'annulation de Mass Effect 5 a donc eu des répercussions palpables à plusieurs niveaux de l'industrie vidéoludique, tant de la part des personnes travaillant dans le domaine que les fans déplorant la disparition d'une licence historique. Un tel émoi a notamment attiré l'attention de Trent Oster, ancien co-fondateur de BioWare, qui y occupait le poste de directeur technologique à la sortie du premier opus de la trilogie légendaire en 2007. Il aurait ainsi aidé à « établir les pratiques qui ont permis le développement de franchises RPG lucratives comme Mass Effect ». Il a également travaillé sur d'autres RPG prestigieux du studio, comme Baldur's Gate et Neverwinter Nights.

Face aux vives réactions suite à la nouvelle de l'annulation de Mass Effect 5, il a ainsi posté un message qui trouve clairement un écho dans la pétition #SaveMassEffect qui a déjà dépassé les 300 000 signatures. « J'adore voir toute l'énergie autour du mouvement pour sauver la franchise. Je pense qu'il y a un créneau pour un développeur de RPG bien financé capable de le faire. Ça me donne envie de reformer une partie du groupe original », a déclaré Trent Oster via son compte X.com.

La perspective de voir des vétérans de BioWare, désormais fermé et avec une cinquantaine de personnes par conséquent au chômage afin de redonner vie à l'esprit Mass Effect a définitivement de quoi susciter une certaine excitation au sein de la communauté.

Un projet vraiment réalisable ?

Reste cependant à voir si un tel projet est possible. Bon gré mal gré, la licence Mass Effect appartient toujours à son éditeur, Electronic Arts, quand bien même le studio qui lui a donné vie n'existe désormais plus. Seul le géant américain a donc les droits sur cet univers. Compte tenu du fait qu'il doit rembourser une dette colossale suite à sa privatisation par des entités comme le Fond d'Investissement Public Saoudien (PIF en anglais), il se pourrait qu'il consente à les céder, mais contre une somme potentiellement exorbitante. Il pourrait également refuser tout net de négocier quoi que ce soit à ce propos.

Si des vétérans de BioWare veulent se reformer pour à nouveau créer un RPG spatial à la Mass Effect, il serait alors question de quelque chose s'apparentant à EXODUS d'Archetype Entertainment : une alternative évidente et un univers space opera qui rassemble tous les ingrédients qui ont fait le sel de Mass Effect, mais sans en porter le nom. Quoi qu'il en soit, un tel projet ne risque pas de voir le jour avant plusieurs années, voire jamais, compte tenu de la conjoncture économique actuelle pour l'industrie vidéoludique et même l'économoe au sens plus large.

Source : Trent Oster sur X.com