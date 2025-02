Mass Effect 5 donne des nouvelles pour le plus grand plaisir des fans. Et tout n'est pas si sombre, malgré le chaos ambiant qui règne chez BioWare. Explications.

Les fans de Mass Effect s’inquiètent depuis plusieurs mois. Entre les licenciements chez BioWare et les récentes difficultés du studio, l’avenir de Mass Effect 5 semblait incertain. Mais Michael Gamble, directeur du projet, a tenu à rassurer tout le monde : le jeu est toujours en développement.

Mass Effect 5 donne quelques nouvelles

Pour l’instant, Mass Effect 5 est encore en pré-production. Concrètement, cela signifie que l’équipe travaille encore sur les bases du jeu : l’histoire, les mécaniques principales et la direction artistique. Ce n’est qu’une fois cette étape terminée que la production passera à la vitesse supérieure.

Mais avec les récents changements chez BioWare, les choses pourraient prendre du temps. Beaucoup de développeurs ont été déplacés vers d’autres studios EA ou même licenciés. Certains départs, annoncés comme temporaires, semblent désormais définitifs. Un coup dur pour un projet comme Mass Effect 5 qui a besoin d’une équipe complète pour avancer.

Un contexte difficile pour BioWare

Ces derniers mois, BioWare a connu une période mouvementée. Son dernier jeu, Dragon Age: The Veilguard, n’a pas atteint les objectifs espérés par EA. Avec 1,5 million de joueurs, il a attiré 50 % de joueurs en moins que prévu. Résultat : une restructuration massive et le départ de nombreux créateurs de la série Dragon Age.Forcément, cela inquiète les joueurs. Beaucoup se demandent si Mass Effect 5 ne risque pas d’être mis en pause, voire annulé. Mais selon Michael Gamble, le projet est toujours une priorité pour le studio.

Un ancien cadre de BioWare, Mark Darrah, a récemment expliqué pourquoi le studio met autant d’années à sortir un jeu. Selon lui, tout a changé après Dragon Age: Inquisition. Ce projet titanesque a mobilisé trop de ressources, ralentissant le développement de Andromeda et Anthem. Depuis, BioWare ne peut plus gérer plusieurs jeux en même temps. Résultat : tant que Dragon Age: The Veilguard était en développement, Mass Effect 5 ne pouvait pas avancer à pleine vitesse. Maintenant que The Veilguard est terminé, le studio peut enfin se concentrer pleinement sur Mass Effect. Si le 5 est toujours en développement, il ne faut pas s’attendre à des nouvelles tout de suite. Le projet est encore à ses débuts et, avec une équipe réduite, la production risque d’être très longue.

Source : BioWare