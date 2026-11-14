Tandis que le mouvement « #SaveMassEffect » ne faiblit pas, un ancien boss de BioWare continue de porter des messages d’espoir aux fans sur ses réseaux sociaux.

Les jours passent, mais la colère comme la tristesse ne faiblit assurément pas. Trois semaines après avoir appris l’annulation de Mass Effect 5 comme la fermeture de BioWare, des centaines de milliers de joueurs continuent de se mobiliser sur internet pour pousser Electronic Arts à revenir sur sa décision, en témoigne le mouvement « #SaveMassEffect » qui semble peu à peu prendre de plus en plus d’ampleur. Et cela n’échappe pas à Trent Oster, ancien co-fondateur de BioWare, qui semble décidément vouloir porter un message d’espoir aux fans.

Un message d’espoir se dessine encore autour de Mass Effect

En effet, nous vous en parlions déjà il y a peu, alors que la pétition pour sauver Mass Effect a déjà dépassé les 300 000 signatures, l’ancien boss du studio n’a pas manqué de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour se réjouir de « toute l’énergie autour du mouvement pour sauver la franchise ». D’ailleurs, celle-ci est telle qu’elle lui donnerait visiblement « envie de reformer une partie du groupe original » de BioWare, le créateur estimant « qu’il y a un créneau pour qu’un développeur de RPG bien financé puisse le faire ».

Forcément, cette déclaration n’est alors pas passée inaperçue auprès des fans de Mass Effect, qui y ont vu un message d’espoir quant à la possibilité que Mass Effect 5 puisse finalement échapper au funeste destin que lui a réservé Electronic Arts. Et il faut croire que cette idée est désormais bien ancrée dans l’esprit d’Oster puisque plus tôt cette semaine, ce dernier a encore une fois fait référence à l’avenir de la franchise, en affirmant « qu’il reste encore beaucoup d’histoires à raconter ».

En 1994, certains d’entre nous ont lancé l’aventure BioWare. Je pense qu’il reste encore beaucoup d’histoires à raconter. #SaveMassEffect #SaveDragonAge Trent Oster, le 11 novembre 2026 sur X

De futures histoires qui pourraient finir par être racontées ?

Bien sûr, cela ne doit en aucun cas être pris comme une quelconque affirmation que ces fameuses histoires verront le jour, que ce soit du côté de chez Electronic Arts comme du côté d’un potentiel nouveau studio. Néanmoins, le fait de voir l’un des fondateurs de BioWare être aussi impliqué dans la situation ne manque pas de redonner de l’espoir aux joueurs, qui espèrent réellement une issue favorable au mouvement « #SaveMassEffect ». Et il suffit de jeter un œil aux réponses du tweet d’Oster pour s’en rendre compte.

« J’espère toujours », écrit par exemple un internaute. « Vous avez fondé l’un des meilleurs studios de RPG de l’industrie. Le fait qu’il s’agisse d’un studio canadien est une source de fierté supplémentaire. Nous voulons entendre et découvrir ces histoires non racontées », assure un fan de BioWare de son côté. « Et nous continuerons à nous battre », déclare enfin un dernier sans concession. Il ne reste maintenant plus qu’à prier de toutes nos forces pour que d’une manière ou d’une autre, ces fameuses histoires puissent effectivement être racontées.

Source : Trent Oster