Au vu des récents événements au sein de BioWare depuis la sortie de Dragon Age The Veilguard, l'avenir de Mass Effect 5 semble pour l'heure assez incertain. Son concurrent direct, Exodus, développé par des vétérans de la légendaire franchise spatiale, en profitent pour combler le trou noir avec un livestream qui nous montre encore ses intrigantes promesses.

L'Exode des vétérans de Mass Effect se montre encore

Depuis son annonce en août dernier, Exodus a reveillé la flamme des fans de Mass Effect, quelque peu éteinte depuis Andromeda et un cinquième opus qui semble encore bien lointain, si jamais il sortira un jour. La proposition se montre en tout cas alléchante : incarner un Voyageur, un personnage de notre propre création, doté de pouvoirs uniques, à la recherche d'un nouveau foyer pour l'humanité. Le twist, c'est que nos voyages à vitesse lumière se dérouleront à une vitesse différente du reste de la galaxie. Nous pourrions ainsi retrouver des compagnons perdus, mais avec plusieurs années de plus.

Compte tenu du fait qu'Exodus est développé par des vétérans de la trilogie Mass Effect originale, sous la bannière d'Archetype Entertainment, le potentiel de cette nouvelle licence spatiale est encore plus palpable. On peut d'ailleurs s'en rendre à nouveau compte grâce à un récent stream. On y retrouve le célèbre streamer CohhCarnage, ainsi que les co-fondateurs d'Archetype Entertainment, James Ohlen et Chad Robertson, ou encore le réaliser Tim Miller (Blur Studio).

Ce stream nous permet d'en apprendre donc un peu plus sur la vision de ce concurrent très direct de Mass Effect qu'est Exodus. Notamment s'agissant de son histoire intrigante, potentiellement unique à chaque joueur, en fonction de nos choix, des compagnons rencontrés et de nos voyages à travers la galaxie, avec de nouveaux extraits de gameplay toujours plus alléchants en prime. Vous pouvez en retrouver un résumé via la vidéo ci-dessous.

Source : Exodus sur YouTube