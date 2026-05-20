Depuis la fin (qui a initialement déçu de nombreux joueurs) de la légendaire trilogie Mass Effect en 2012, le petit monde des RPG de science-fiction n'a plus connu de fresques aussi grandiose que l'œuvre de BioWare. Si le studio travaille bien sur un nouvel épisode après l'échec cuisant qu'a été Andromeda en 2017, beaucoup de fans s'attendent au pire. En parallèle de cela, des vétérans de la trilogie originale ont, avec Hasbro/Wizards of the Coast à l'édition, peut-être la réponse aux prières d'amateurs de space opera vidéoludique.

Un Exode des cerveaux des Mass Effect originaux pour réitérer un exploit spatial ?

En attendant sa sortie début 2027, le titre des vétérans de Mass Effect sous la bannière Archetype Entertainment que beaucoup voient comme le successeur spirituel de la trilogie de Shepard nous donne rendez-vous le 6 juin 2026 pour présenter de manière extensive de son gameplay. Il est bien évidemment question d'Exodus, qui en plus de proposer un univers spatial sur le papier aussi complexe et riche que la célèbre saga de BioWare, ajoute à l'équation l'intrigante mécanique de dilution du temps durant les voyages spatiaux.

Dans une récente interview auprès de The Game Business, Chris Cocks, patron d'Hasbro, l'éditeur d'Exodus, a ensuite fait part de sa grande confiance à l'égard du projet ambitieux d'Archetype Entertainment. « Ça fait des années que des RPG spatiaux du calibre de Mass Effect 2 et 3 sont sortis. Je pense qu'il y a un énorme besoin sur ce marché. Et si c'est un pari aussi osé que risqué, j'espère qu'Exodus pourrait efficacement combler ce vide. J'ai eu l'occasion d'y jouer de temps en temps, et je suis très satisfait de la forme que ça prend. L'avenir nous dira si notre pari a valu le coût ».

Près de 10 ans après Mass Effect Andromeda, peu de studios ont osé vouloir s'aventurer sur le terrain des space opera vidéoludiques. Si un nouveau Mass Effect est bien quelque part dans la galaxie, nous avons toutefois, en plus d'Exodus, un autre titre sur le papier prometteur à surveiller également l'an prochain : The Expanse Osiris Reborn par Owlcat Games. L'année 2027 promet donc d'être riche en expériences qui pourraient bien nous rappeler le bon vieux temps et notre licence préférée de la Citadelle.

Source : The Game Business