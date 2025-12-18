En attendant de nouveaux échos d'un tristement discret Mass Effect 5, d'autres studios entendent remplir le vide spatial laissé par la célèbre franchise de BioWare. Parmi eux, le très ambitieux et prometteur Exodus, qui a profité des Game Awards 2025 pour se montrer à nouveau et annoncer qu'il ne sortira hélas pas avant début 2027. Dans l'intervalle, on apprend que les choses bougent beaucoup au sein de son studio et de son éditeur, Wizards of the Coast.

D'importantes fluctuations spatiales pour Exodus, l'héritier spirituel de Mass Effect

À bien des égards, Exodus se place clairement comme l'une des plus prometteuses alternatives à Mass Effect, en attendant de voir ce qu'un BioWare en difficulté, chapeauté par un Electronic Arts en pleine mutation, va faire de la licence. Exodus se démarque en effet notamment grâce à un vaste univers space opera original, une solide direction artistique et d'énormes ambitions pour un voyage spatial qui s'annonce aussi épique que dramatique, le tout qui plus est par un studio comprenant de nombreux vétérans de BioWare.

Mais alors que les choses semblent tourner comme sur des roulettes dans l'espace pour ce concurrent direct de Mass Effect, Jason Schreier a récemment rapporté pour Bloomberg d'importants changements internes au sein du studio et de l'éditeur d'Exodus. Tout d'abord, nous apprenons que James Ohlen, directeur d'Exodus, a quitté son poste, mais conserverait un rôle de consultant créatif. Ensuite, l'éditeur d'Exodus, l'influent Wizards of the Coast, accueille un nouvel exécutif pour chapeauter sa division gaming : Paul Della Bitta, ancien de Blizzard et co-fondateur de Dreamhaven, le studio composé de nombreux vétérans influents du « bon vieux Blizzard ».

Quelles conséquences auront ces deux gros changements pour l'ambitieuse alternative à Mass Effect que veut être Exodus et la division gaming de Wizards of the Coast au sens large, il est encore trop tôt pour le dire. Sauf futur report, Exodus ne sortira quoi qu'il en soit que courant début 2027, ayant visiblement besoin de temps supplémentaire pour offrir une expérience à la hauteur des grandes ambitions de son studio et des attentes tout aussi grandes de joueurs en manque d'aventures aussi grandioses que la légendaire trilogie Mass Effect.

