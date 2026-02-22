Mass Effect a encore beaucoup de secrets non dévoilé visiblement et l'un d'eux a été découvert par un fan il y a peu. Des idées qui se sont par la suite transformées en un gros DLC.

Mass Effect 5 est sur toutes les lèvres et Bioware est surveillé de très près par les fans. Il faut dire que la première trilogie a fait très fort, elle s'est rapidement imposée comme l'une des meilleures licences du studio, mais aussi du RPG de science-fiction dans son ensemble. Une épopée légendaire, du vrai space opera. En attendant la suite, les fans continuent de jouer et d'éplucher les premiers jeux. 19 ans après la sortie du premier épisode, l'un d'eux a fait une découverte inattendue.

Un fan de Mass Effect révèle un secret 19 ans après la sortie du jeu

Il n'est plus si rare de voir certains secrets être révélés bien des années après la sortie d'un jeu, mais c'est un peu plus rare lorsqu'il s'agit de contenu coupé au montage. Un fan de Mass Effect a en effet enquêté suite à un simple commentaire sous une vidéo YouTube. Il y a des années, Sam Hulick, compositeur sur la franchise, a partagé une vidéo d'un morceau inédit.

Un utilisateur parfaitement inconnu et sans source a affirmé que c'était lié à un DLC coupé, qui s'est par la suite transformé en une autre extension. Une anecdote qui a mis la puce à l'oreille d'un certain TheUnsungHero26 et il s'avère que tout était vrai. Ce fan a enquêté en décortiquant le premier Mass Effect et a fini par mettre le doigt sur ce fameux contenu coupé qui donnera finalement naissance au DLC Bring Down the Sky, ou Turbulences à 900 000 pieds en français.

Du contenu coupé que l'on ne verra jamais

Ce prototype d'extension se déroulait sur la planète Caleston, qui sera finalement coupée à la sortie de Mass Effect. TheUnsungHero26 a partagé une vidéo de ses découvertes où l'on peut voir quelques bribes de ce qui nous attendait. Évidemment, prototype oblige, ce n'est pas très fameux, mais c'est toujours intéressant d'avoir les dessous de la conception. On ne connaît pas toute l'histoire derrière, mais ce bout de Mass Effect coupé sera par la suite transformé en gros DLC d'une manière ou d'une autre.

« Il n'y a pas de Batariens ; les ennemis sont des humains », nous explique TheUnsungHero26. « Il y a un chronomètre et, au lieu de trois bases, vous devez trouver trois puits de mine avec des générateurs à désactiver. On trouve aussi quelques bizarreries, comme trois caisses contenant des armures et des armes uniques qui étaient auparavant inaccessibles, et un nid de rachnis. » Il affirme par ailleurs qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur le jeu, qui cache encore bien des secrets coupés au montage.