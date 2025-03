Mass Effect 4 va avoir un sérieux concurrent. Il s'appelle Exodus et il continue de faire rêver les fans de la licence culte. Découvrez un peu plus son lore avec nous.

C'est monnaie courante dans l'industrie vidéoludique de voir les vétérans d'un studio en rejoindre un nouveau pour faire... plus ou moins le même genre de jeu. On l'a vu dernièrement avec des membres de CD Projekt partis faire un The Witcher-like. C'est aussi le cas pour des développeurs ayant travaillé sur la saga Mass Effect qui, aujourd'hui, planchent sur un nouveau jeu de science-fiction, Exodus. Ils commencent d'ailleurs déjà à en mettre plein les yeux !

Le concurrent de Mass Effect impressionne encore

Le mois dernier, Achetype Entertainment partageait des nouvelles encourageantes pour le concurrent de Mass Effect. Le développement d'Exodus s'annonce en effet en bonne voie. Il ne faudra cependant pas l'attendre trop tôt. Il y a encore du travail à accomplir dessus. Le studio vise donc une sortie non pas pour 2025, mais l'année prochaine. Ainsi, il devrait se garantir le temps qu'il faut pour peaufiner le titre autant que possible.

Pour nous faire patienter, l'équipe d'Archetype dévoile Exodus par petites touches. Nous avons déjà pu avoir un aperçu concret du gameplay en début d'année. Aujourd'hui, c'est une autre facette du concurrent de Mass Effect qu'il dévoile. Découvrez dès maintenant l'Arkavir, une créature très importante dans le jeu.

Sur le site officiel d'Exodus, le studio a présenté cette créature qui pourrait être tout droit sortie d'un Mass Effect. Les Arkavirs sont une « espèce de Changelins génétiquement modifiée ». Leur peau est particulièrement résistante et leur apparence s'adapte selon l'environnement. Les Célestials, les ennemies des êtres humains, les ont conçus pour être des « ouvriers » à envoyer dans des territoires où personne ne survivrait. Ainsi, ils deviennent un outil de conquête redoutable.

Le concurrent de Mass Effect ne se contente pas d'une description. Achetype Entertainment a partagé le character model de l'Arakvir. La créature est vraiment impressionnante. Sa carrure laisse voir des bras solides, des épaules carrées. Sa peau écailleuse semble se hérisser légèrement. On aurait presque l'impression qu'elle se constitue de plume. Mais si là il adopte une apparence reptilienne, on se demande quelles autres formes il pourrait prendre. Ça, il faudra peut-être attendre 2026 pour le découvrir à l'occasion du voyage promis par Exodus.





© Archetype Entertainment / Blur Studio et Wizard of the Coast.