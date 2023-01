Sortie en novembre 2007, Mass Effect premier du nom a marqué l’histoire du jeu vidéo pour un très grand nombre de fan en lançant l’une des aventures les plus marquantes de sa génération, et même plus encore pour certains. Avec trois épisodes sortis l’un derrière l’autre, la franchise a su convaincre les joueurs grâce à des personnages attachants, un lore ultra travaillé, détaillé et passionnant, et une histoire aussi riche qu’épique et prenante. Bref, la licence est désormais culte. Un Mass Effect 4 est d’ailleurs en préparation et ne cesse de faire du teasing. D'ailleurs on devrait en avoir des nouvelles dès cette année d’après Bioware.

Un nouveau secret, pas si secret, de Mass Effect découvert

Mais en attendant Mass Effect 4, les joueurs continuent de profiter de la première trilogie, notamment grâce aux remasters des trois épisodes avec Mass Effect Legendary Edition. L’un d’entre eux a d’ailleurs fait une découverte surprenante. Un easter egg encore jamais découvert après toute ses années, et pourtant collé sous le nez de tout le monde et dès le début du jeu en plus.

Il s’agit en réalité d’un clin d'œil au film Top Gun, l’original de 1986 et non sa suite Top Gun Maverick, le carton de 2022. Et cet easter egg surprenant intervient dès l’introduction de Mass Effect 1 avec un texte sur fond noir qui reprend trait pour trait le lancement du film porté par Tom Cruise.

Le fan ayant fait la découverte l’a partagé sur Twitter, et Casey Hudson, directeur de la première trilogie, à lui-même commenté le tweet en affirmant qu’il s’agissait bien d’un clin d'œil volontaire que personne n’avait encore découvert.

Il n’est pas rare que des secrets passent sous les radars pendant des années avant d’être révélés par quelques chineurs fous. Mais il est beaucoup plus rare et surtout surprenant, que ces petits easter eggs soient finalement si peu cachés, ce qui rend cette histoire finalement assez insolite.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de plonger dans l’épopée du Commandant Shepard, sachez que Mass Effect Legendary Edition est d’ores et déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC. La trilogie a même était offerte sur le PS Plus il y a peu.

Mass Effect 4 quant à lui, devrait arriver dans les années à venir. Le jeu devrait être une suite directe du troisième épisode et devrait s’émanciper de ME Andromeda vu l'accueil très mitigé qu’a reçu le jeu à sa sortie.