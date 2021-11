Heureusement pour les ouailles du commandant Sheperd, le N7 2021 qui se tenait donc ce weekend fut l'occasion de reparler de Mass Effect, et sans même avoir à mentionner la récente compilation Legendary Edition :

Cela va faire près de quatorze ans que le commandant Shepard a embarqué pour la première fois à bord du Normandy. Quatorze ans qu'un immense univers inédit s'est ouvert aux joueurs. Quatorze ans depuis "Ashley ou Kaidan ?" (mais si vous demandez à Mac Walters et Mike Gamble, vétérans de BioWare, ils vont plutôt opter pour Garrus et Liara respectivement. C'est compréhensible).

Quatorze ans, ça peut paraître une éternité, mais ça passe parfois en un clin d'œil. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous célébrons le N7 Day : pour prendre le temps de faire le point, d'apprécier tout ce qui touche de près ou de loin à Mass Effect. Et ce n'est pas ça qui manque ! Cette année, nous aimerions vous inviter à nous rejoindre pour une petite virée en mode Mako dans le passé et le présent de Mass Effect, rendre hommage à la merveilleuse communauté qui rend la série si spéciale (c'est vous !), et marquer le coup grâce aux surprises spéciales du N7 Day. Lisez la suite pour en savoir plus !