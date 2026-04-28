Bien avant qu'il ne soit décidé de faire un Mass Effect 5 qui devrait vraisemblablement être une suite directe de la première trilogie, il y avait Mass Effect Andromeda. En 2017, BioWare tentait de relancer sa licence après y avoir mis un terme de manière "définitive". Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et le jeu a été un échec. L'un des acteurs principaux, Tom Taylorson, qui prête sa voix à Scott Ryder, sort du silence. Il donne quelques explications qui, selon lui, ont malmené le jeu bien avant sa sortie.

« Un jeu baclé », l'acteur principal de Mass Effect Andromeda ne mâche pas ses mots

Lors d'un entretien avec We Are Mass Effect, Taylorson est revenu sur les coulisses du développement de Mass Effect Andromeda. Il affirme qu'EA a mis une pression folle et en attendait beaucoup trop et que le jeu a totalement été bâclé. Il déclare que « Ca a été fait salement par un éditeur qui en attendait trop. Le jeu n'était pas abouti et a été commercialisé trop tôt ». Il affirme également que l'équipe a été « contrainte d'utiliser le nouveau moteur graphique de la maison [le Frostbite de DICE] alors que beaucoup de membres ne savaient pas s'en servir et qu'il était totalement inadapté à la narration ». À sa sortie, Mass Effect Andromeda avait énormément de problèmes, notamment techniques. On se souvient encore des déformations des visages absolument grotesques qui ont fait le tour de la toile.

Une attitude qui n'a évidemment pas aidé le jeu, mais a plutôt contribué à lui tenir la tête sous l'eau. Ce qui a rendu l'ambiance toxique selon Taylorson. Il explique que « le jeu a été lancé dans une ambiance extrêmement toxique, aussi bien en ligne que dans le reste du secteur du jeu vidéo ». Pour lui, les joueurs sont sans pitié. Il faut dire que si les retours peuvent évidemment être négatifs, sur les réseaux sociaux, tout devient rapidement démesuré et extrêmement virulent. « Leur haine [des joueurs] a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Une situation qui a visiblement beaucoup affecté Tom Taylorson et certainement bien d'autres développeurs ayant travaillé sur le jeu. Malheureusement pour lui, Mass Effect Andromeda n'était pas le seul naufrage auquel il a participé. Taylorson était en effet à l'affiche de Highguard. Le jeu de tir mort-né des vétérans de Respawn que Geoff Keighley a légèrement survendu lors des Game Awards 2025.

La dernière chance de BioWare

Mass Effect Andromeda n'est pas totalement raté, mais il est passé derrière une trilogie dantesque et un troisième épisode dont la fin a laissé des séquelles pour BioWare, en plus d'avoir de gros problèmes techniques et d'être globalement en dessous du matériau d'origine. Le jeu marquera le début d'une période bien sombre pour BioWare. Le studio enchaînera avec un autre échec, Anthem, un shooter-looter prometteur mais qui ne remplira pas ses objectifs. Dragon Age The Veilguard n'a malheureusement pas réussi lui non plus. Toutefois, l'échec reste moindre. Le jeu n'est pas foncièrement mauvais, mais les circonstances actuelles ne lui ont clairement pas été favorables et ont grandement fait ressortir ses failles. Désormais, tous les regards sont portés sur Mass Effect 5 qui, on l'espère, relancera BioWare sur les bons rails.