Mass Effect 5 se serait donc appelé « Universe ». C'est ce qu'on découvre dans un trailer qui vient de leaker, juste après l'annulation du jeu et la fermeture de son studio.

Les premières images concrètes de Mass Effect 5 n'ont pas mis longtemps à fuiter sur Internet. Dans la foulée de l'annulation du jeu du fait de la fermeture de BioWare, le trailer a été publié en ligne. On découvre des cinématiques qui posent le contexte ainsi que ce qui pourrait bien être de véritables images de gameplay. Tout laisse à penser que ç'aurait été un retour grandiose pour la licence.

Mass Effect 5 Universe dévoile son gameplay dans un leak

6 ans après le teaser trailer des Game Awards, Mass Effect 5 dévoile enfin de nouvelles images. Malheureusement, cela survient alors que le développement du jeu a été annulé. Electronic Arts a en effet décidé de fermer BioWare, et ce, alors que le studio semblait travailler sur ce qui aurait pu être son retour en grâce avec sa licence iconique.

Et pour cause, le trailer de Mass Effect 5 qui a fuité hier soir - leak authentifié par le journaliste Jason Schreier - était non seulement très abouti visuellement mais il portait aussi un regard inattendu sur l'univers de la licence. Tourné façon jeu d'espionnage, il laissait entrevoir l'horizon d'une approche nouvelle avec toujours la promesse d'une aventure façonnée par vos choix.

Eh oui, ce trailer de Mass Effect 5, que nous aurions donc appelé “Universe”, nous laissait déjà imaginer le gameplay. On voit que le jeu promettait des séquences d'action intenses, mais aussi un aspect plus furtif. On comprend que nous aurions pu joueur une sorte mercenaire ou d'espion au sein d'une faction rassemblée autour de Liara T'Soni, figure emblématique depuis le lancement de la saga. De quoi laisser rêveur... et briser le cœur des fans.

Les fans qui attendaient ME 5 regrettent encore plus l'annulation désormais

Le trailer de Mass Effect 5 Universe est à présent une relique d'un jeu qui ne verra jamais le jour. Et cela est un véritable crève-cœur pour les fans. Dans le thread Reddit repartagé par Schreier, les commentaires s'alignent avec autant d'étoiles dans les yeux que d'amertume face à cette désillusion. « Ça me déprime encore plus », « Ça fait vraiment mal»... les messages témoignent de l'attachement des joueurs à la licence.

Plus que ça, même si la licence semblait délaisse Shepard pour un autre protagoniste, les fans accrochent au concept présenté dans le trailer de Mass Effect 5. « Ç'aurait été un succès » peut-on lire encore. Des internautes gardent alors espoir, adressant quelques mots aux développeurs de feu BioWare s'ils passaient par là, les encourageant d'un « Continuez à vous battre ». Cependant, il paraît compliqué de voir le projet tel quel aboutir après ce retournement de situation. À défaut, on gardera un œil d'autant plus attentif à The Expanse Osiris Reborn, qui s'annonçait comme un sérieux concurrent de ME 5.