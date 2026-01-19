La tendance est aujourd'hui au développement au long cours. Alors qu'une suite prenait 1 à 2 ans à se monter il y a 20 ans dans la plupart des cas, les délais ne vont qu'en s'allongeant à mesure que les technologies se perfectionnent. Cela est d'autant plus palpable lorsqu'une entreprise a plusieurs licences à son actif mais ne peut pas se permettre d'avoir une organisation multi-projets. C'est notamment le cas de BioWare, dont le prochain Mass Effect continue de se faire attendre.

Mass Effect 5 sanctionné par le dernier Dragon Age ?

BioWare est un studio prolifique en termes de production. Les jeux s'enchaînent à un rythme régulier, voyant son catalogue s'enrichir d'un nouveau titre tous les deux ou trois ans. Cependant, cela ne veut pas dire qu'une seule et même licence se développe avec cette régularité. En l'occurrence, le dernier jeu du studio n'est autre que Dragon Age The Veilguard, sorti l'an dernier. Un peu avant cela, il nous a offert l'édition légendaire de Mass Effect, deux ans après Anthem.

À ce titre, les fans de la saga de science-fiction attendent en fait un nouvel opus inédit de Mass Effect depuis 2017 et la sortie d'Andromeda. Presque 10 ans plus tard, le cinquième volet de la licence semble encore loin de voir le jour. C'est en tout cas ce que suggère Mark Darrah, ancien producteur de BioWare, lorsqu'il évoque la nouvelle organisation du studio.

En effet, BioWare est passé depuis peu à une organisation uni-projet. Cela veut dire que le studio se concentre désormais sur un seul développement à la fois. Actuellement, les effectifs sont principalement rattachés à la production de Mass Effect 5. Si cela devrait être « pour le meilleur » selon lui, ça veut aussi dire que le recentrement des équipes après la sortie de Dragon Age 4 pourrait être synonyme d'un développement encore long. Pour l'ancien producteur, la production du jeu risque de prendre « beaucoup de temps ».

Par conséquent, là où nous aurions pu espérer une sortie autour de 2026 ou 2027 avec le rythme auquel nous avait habitués BioWare, il faudrait à présent s'attendre à un horizon plus lointain. D'après ces conclusions et même diverses rumeurs, Mass Effect 5 pourrait ne pas arriver avant 2028, voire 2029. Patience est donc de mise pour les fans.