Mass Effect 5 est hyper attendu, mais sa situation et celle du studio est inquiétante. Un vétéran de l'industrie donne son avis sur de potentiels axes d'évolutions qui, selon lui, fonctionneraient à merveille.

Entre le rachat d'EA et la sortie chaotique de Dragon Age Veilguard, BioWare est sur la corde raide, quand bien même tout le monde cherche à se montrer rassurant. Mass Effect 5 pourrait bien être la bouée de sauvetage du studio, ou l'iceberg qui le coulera définitivement. Tous les regards sont rivés sur cette suite extrêmement importante aussi bien pour le studio que pour son éditeur, mais aussi pour les fans. Mais que peut faire le studio pour nous surprendre ? Un acteur majeur de l'industrie a eu une idée : et si Mass Effect 5 devenait un Skyrim dans l'espace ?

Un Mass Effect 5 à la sauce Skyrim ?

Si la trilogie Mass Effect est pour beaucoup absolument fantastique, c'est surtout pour sa dimension épique, le fait qu'elle réussit à façonner une légende à laquelle on participe. Mais s'il y a bien un point sur lequel la série pourrait faire des efforts, c'est bien l'exploration. Les trois jeux sont relativement linéaires, mine de rien, et même lorsqu'ils s'ouvrent un peu, ils n'arrivent pas à être percutants. Pour Bruce Nesmith, ancien concepteur principal de Skyrim, BioWare devrait « s'inspirer du style de Bethesda » et faire de Mass Effect 5 « un vaste monde ouvert riche en contenu ». Selon lui, « les fans adoreraient ça ». Si l'on en croit ces mots, Mass Effect 5 aurait tout intérêt à réussir là où Starfield a échoué pour beaucoup.

Pour Nesmith, il faut que le prochain jeu de BioWare arrive à dépoussiérer son gameplay. Difficile de ne pas être d'accord avec lui, quand bien même on adore la licence. On a pu le voir avec la récente trilogie remasterisée : c'est assez rigide (même avec les améliorations). Mass Effect Andromeda, pourtant sorti en 2017, souffrait de cette même raideur. Mais outre Bethesda, Bruce Nesmith espère que le jeu s'inspirera aussi de Baldur's Gate 3, véritable coup de cœur et GOTY 2023. Le développeur avait déjà affirmé qu'il espérait que Bethesda allait s'y intéresser également, notamment pour tout l'aspect narratif. La construction des personnages, les dialogues et la profondeur narrative sont de très grosses forces de Baldur's Gate 3, et il est vrai que Mass Effect 5 pourrait clairement gagner à s'en inspirer.

Peu importe d'où viennent l'inspiration et les idées, Mass Effect 5 doit impérativement gommer les erreurs d’Andromeda, mais aussi de Dragon Age The Veilguard. BioWare en a sous le coude, mais les derniers jeux en date du studio n'ont malheureusement pas brillé autant qu'ils auraient dû. Plus qu'à espérer que la prochaine soit la bonne.

Source : Pressboxpr