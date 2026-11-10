Après avoir évoqué le souhait de « reformer le groupe » pour sauver le désormais annulé Mass Effect 5, Trent Oster, co-fondateur de BioWare à l'époque, a ensuite réfléchi à la faisabilité économique d'une telle entreprise, puis aux personnes avec qui il souhaiterait rendre cela possible. Petit à petit, une forme d'Alliance Galactique serait donc en train de se former en coulisser en réponse à la pétition populaire #SaveMassEffect, et même plus encore, à quelques jours du 7 novembre, journée internationale de la franchise, qui cette année avait un goût définitivement amer.

Une nouvelle fondation pour sauver Mass Effect et BioWare en cours de formation ?

Il y a quelques jours, Trent Oster, qui avait participé à la création de BioWare à l'époque, a réagi à l'engouement très fort autour de la pétition visant à sauver Mass Effect. Puis il a fait quelques estimations pour voir s'il était possible de financer un tel projet galactique. « L’aspect préoccupant avec Mass Effect, c’est que le public exigera ce qui se fait de mieux en matière de production « AAA ». On peut estimer, en se basant sur des projets comparables, un budget supérieur à 200 millions de dollars. C’est une somme très importante à engager dès le départ. Cela dit, je pense qu’il y a un coup à jour pour aboutir à un résultat de qualité pour un montant inférieur, à condition d’adopter une approche rigoureuse et de s’appuyer sur une équipe expérimentée ».

À ce propos, Trent Oster a ensuite réfléchi à qui pourrait redonner vie à Mass Effect et BioWare, s'il arrivait à obtenir le budget escompté. Sa première pensée a été pour James Ohlen, vétéran qui a travaillé pendant 22 ans au sein du studio canadien sur des titres proprement légendaires comme Baldur's Gate 1 & 2, KOTOR ou encore Dragon Age Origins, et bien plus récemment sur EXODUS, l'héritier spirituel évident de Mass Effect.

Oster a ainsi publiquement demandé à James Ohlen, s'il souhaitait prendre part à cette folle aventure de faire revivre Mass Effect et BioWare et la réponse a été un signe positif. « Ma première recrue serait @JamesOhlen ; il faut faire appel à un pionnier du design. Je sais qu'il est très occupé à développer son propre univers, mais je me dois de lui poser la question. James, ça te dirait de nous retrouver ? ». Ce à quoi Ohlen a répondu « Bien sûr ! Avoir à nouveau l'opportunité de travailler sur Dragon Age, c'est un rêve pour moi ».

Des signes d'espoir à la suite d'un N7 Day plein d'émotions et de tristesse

Une telle volonté de sauver Mass Effect 5 après la décision choc de son annulation n'a pas manqué de trouver un écho certain auprès de nombreux fans, plus particulièrement après le N7 Day de ce 7 novembre. Jusqu'alors le jour international dédié à la célèbre franchise, il a cette année fait l'objet d'une célébration officieuse, compte tenu de la fermeture de BioWare et donc de la mort clinique du space opera culte.

Des vétérans du studio, dont Michael Gamble, qui occupait le poste de producteur pour le Mass Effect 5 tristement annulé, ont fêté cette journée si particulière à leur manière en remerciant les fans. « Vous êtes vraiment formidables. L’amour et la passion que vous portez à cet… univers… sont incroyables. Même dans les moments les plus difficiles, nous avons toujours pu compter sur vous. À toutes les histoires qui n’ont pas encore été racontées. Joyeux N7 Day », a-t-il déclaré.

Casey Hudson, autre vétéran marquant de BioWare, qui travaille actuellement sur le très attendu Star Wars Fate of the Old Republic, soit un héritier spirituel évident du KOTOR qu'il avait aidé à fonder, a également adressé un message empli d'émotions, mais aussi d'espoir, aux fans. « Il ne me semble pas approprié de souhaiter un « joyeux » N7 Day cette année, mais je reste optimiste : Mass Effect perdurera ! Quand Mass Effect fera un retour triomphal, ce sera grâce à l’élan d’affection des joueurs du monde entier. Merci d’avoir partagé ce que cette saga représente pour vous ». À toutes les échelles, la volonté de sauver cette franchise mythique est donc clairement palpable. Reste maintenant à voir si les étoiles vont réussir à s'aligner pour rendre la chose possible.

Source : X.com