De nouveaux détails de ce que promettait feu Mass Effect 5 continuent de se faire jour, et son annulation s'avère être encore plus un crève-cœur pour les fans.

Dans une récente session Questions & Réponses en réaction à la pétition « Save Mass Effect », Catherynne M. Valente, qui a travaillé en tant que scénariste sur Mass Effect 5 avant son annulation et la fermeture de BioWare, a dévoilé de nombreux détails sur ce que devait raconter ce nouvel épisode se déroulant 600 ans après les événements de la trilogie. D'une part, elle devait offrir autant que faire se peut une suite cohérente et satisfaisante aux fins très controversées du troisième opus, mais également toucher la corde sensible des fans en évoquant le sort des iconiques membres d'équipage du Normandy.

Que devait raconter Mass Effect 5 à propos des membres d'équipage du Normandy ?

Via le premier teaser officiel de Mass Effect 5 sorti tant d'années plus tôt, et celui qui a leaké récemment, on savait qu'au moins un personnage de la trilogie originale faisait partie du casting : Liara T'Soni, qui en tant qu'Asari jouit d'une grande longévité.

Mais les scénaristes de ce nouvel épisode de la célèbre franchise space opera vidéoludique avaient visiblement de la suite dans les idées s'agissant des autres coéquipiers emblématiques de Shepard, comme l'a révélé Catherynne M. Valente dans une session Questions & Réponses sur Reddit, en soulignant que le destin de chacun d'entre eux avait constitué une préoccupation majeure pour l'équipe chargée de Mass Effect 5, nom de code Universe.

« Vous auriez pu tout savoir sur eux », a-t-elle déclaré, interrogée sur ce qu'étaient devenus des personnages comme Garrus, Tali et Wrex. « Il ne s'agit pas pour moi de simples spéculations personnelles, mais bien d'éléments qui font partie du canon officiel de Mass Effect. Je sais que vous auriez pu découvrir leur sort, car l'une de mes missions consistait précisément à rédiger tous ces destins, ainsi que leurs différentes variantes. J'ai sorti le grand jeu en tant qu'autrice et j'y ai mis tout mon talent, car j'aime ces personnages par-dessus tout ; ils méritaient amplement ce que j'avais de meilleur à offrir ».

© BioWare

Qui aurait pu survivre 600 ans après les événements de la trilogie originale ?

C'est bien sûr une question qui a brûlé les fans de Mass Effect qui ont participé à cette discussion passionnante. Si Valente a précisé qu'en raison d'un accord de confidentialité, elle ne pouvait pas confirmer de noms précis, mais qu'il y avait eu de nombreuses discussions sur la possibilité de faire revenir autant de personnages que possible.

« Je pense que la meilleure façon de répondre à votre question est de dire que, pour chaque personnage de Mass Effect qui pouvait physiquement survivre, nous avons envisagé de le conserver dans le nouveau jeu et avons pris des décisions à son sujet. Nous avons pris en compte tout ce que vous auriez souhaité que nous prenions en compte, et j'espère que vous me croirez, car c'est la vérité. Tous les membres de l'équipe adoraient ces personnages, ou adoraient les détester, tout autant que n'importe quel fan. Nous avons pris le sort de chacun d'entre eux très au sérieux ».

Alors, qui aurait pu survivre dans Mass Effect 5 ? Outre les Asari, les Krogans constituent une autre espèce de l'univers dotée d'une grande longévité. Certains fans pensent d'ailleurs avoir aperçu un Grunt plus âgé sur une illustration dévoilée par BioWare il y a quelques années. Wrex pourrait-il, lui aussi, être encore présent ? Bien qu'il soit extrêmement âgé, ce ne serait pas impossible.

Des personnages synthétiques comme IDA ou Legion pourraient tout à fait être encore là, même en prenant en compte la fin « Destruction », avec la possibilité de les réactiver ou les « recréer » plus tard. Malheureusement, compte tenu de l'annulation de Mass Effect 5, tout cela reste de la pure spéculation, à moins que des vétérans de BioWare arrivent à trouver un moyen de ramener également ce projet à la vie.

Source : Reddit