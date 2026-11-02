C’est une information qu’une grande partie de l’industrie a encore bien du mal à digérer. La nouvelle est tombée le 21 octobre dernier : BioWare a malheureusement fermé ses portes, et Mass Effect 5 ne verra finalement jamais le jour. Pour les fans du studio comme les amateurs de grands RPG, c’est donc naturellement un crève-cœur, qui a depuis donné lieu à de nombreux messages de soutien et de colère sur les réseaux sociaux. Et autant dire que ce ne sont pas les véritables raisons derrière l’annulation du projet qui vont aider à calmer le jeu.

Mass Effect 5 annulé au profit de Star Wars Battlefront 3 ?

Dans un nouveau rapport publié dans les colonnes de Bloomberg, le très bien informé Jason Schreier est en effet revenu sur la fermeture de BioWare en dévoilant des détails inédits sur les raisons qui ont pu pousser Electronic Arts à prendre une décision aussi radicale. Car forcément, on s’en doutait déjà depuis un moment, l’avenir de Mass Effect 5 était grandement menacé par les nombreux échecs essuyés par le studio ces dernières années. Et le récent rachat de l’éditeur par un consortium d’entreprises n’a été que « le coup de grâce » dans cette histoire.

Ce que l’on ignorait, toutefois, c’est que l’annulation de Mass Effect 5 pourrait également avoir été motivée par la volonté d’Electronic Arts… de produire Star Wars Battlefront 3. « Plusieurs raisons ont motivé cette fermeture, mais le facteur principal a été l’opportunité qui s’est récemment présentée avec Lucasfilm […] de développer un troisième jeu Star Wars Battlefront », nous révèle le rapport de Bloomberg, en citant « des sources proches de la stratégie de l’entreprise ». Ce qui, comme le souligne Jason Schreier, est d’une triste ironie pour BioWare.

Car après avoir racheté le studio en 2007 « en promettant de développer un jeu vidéo Star Wars ambitieux », c’est finalement « exactement pour la même raison » qu’Electronic Arts a décidé de fermer les portes du studio et d’annuler le très attendu Mass Effect 5. Évidemment, on se doute alors également qu’une franchise comme Star Wars a beaucoup plus de potentiel qu’une franchise comme Mass Effect d’un point de vue commercial, ce qui est non négligeable à une époque où l’éditeur doit maintenant s’acquitter d’une dette de 18 milliards de dollars.

Le développement de Battlefront 3 n’aurait pas encore commencé

Et le plus surprenant dans toute cette histoire ? Mass Effect 5, dont le développement avait déjà bien avancé depuis plusieurs années, s’est vu annuler au profit d’un jeu… dont le développement n’a même pas encore débuté. « Le développement de Star Wars Battlefront 3 n’a même pas encore commencé, mais les dirigeants d’Electronic Arts y ont vu un pari moins risqué et plus prévisible qu’un nouveau Mass Effect », explique Schreier, en ajoutant que la compagnie « s’est toujours sentie plus à l’aise avec les jeux de tir qu’avec les RPG ».

De son côté, sur le plan officiel, Electronic Arts s’est contenté de déclarer que cette décision avait été « prise de manière collective après plusieurs mois de planification, d’examen et d’analyse, notamment après avoir soigneusement pris en compte l’évolution de la conjoncture économique, la dynamique du secteur et [ses] priorités à long terme ». Et même si fermer BioWare a été « difficile » pour l’éditeur, cela lui permettra de « concentrer les efforts de [ses] équipes sur les opportunités les plus prometteuses pour [son] avenir ».

Les joueurs fustigent Electronic Arts pour sa décision

Des justifications qui, sans surprise, sont toutefois loin de convaincre les fans de Mass Effect, qui se moquent notamment du fait qu’Electronic Arts ait préféré sacrifier un projet déjà en cours au profit d’un projet qui n’existe même pas encore. « Le fait qu’EA ferme BioWare pour un jeu qu’ils n’ont même pas encore commencé à développer est la phrase la plus EA que j’ai lue cette année », ironise par exemple un internaute sur X. « Ça n’a aucun sens. Ils étaient déjà bien avancés dans le processus de développement d’un jeu majeur », souligne un autre.

« Arrêter ça après des années d’effort juste pour repartir de zéro sur un autre jeu majeur, c’est plus que stupide. Même Electronic Arts ne peut pas être aussi bête… n’est-ce pas ? ». Tandis qu’un troisième intervient de son côté en disant : « Même si je suis un grand fan de Star Wars, c’est la décision la plus merdique qui ait jamais été prise ». Et l’on pourrait continuer encore longtemps comme cela tant les messages contenant le hashtag #SaveMassEffect se multiplient sur les réseaux sociaux. Même si, en l’état, rien ne semble malheureusement pouvoir sauver BioWare.

Source : Bloomberg